Reportes periodísticos señalan que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría utilizando el internet satelital de Starlink, empresa propiedad de Elon Musk, como uno de sus principales servicios de telecomunicaciones.

La información surge tras operativos recientes en los que autoridades localizaron equipos de conexión satelital en el área de las cabañas vinculadas al crimen organizado.

Hallan equipo Starlink tras operativo contra el CJNG

Tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder y fundador del CJNG, trascendió que su última ubicación fue una cabaña dentro del complejo Tapalpa Country Club, en Jalisco.

El medio Grupo Fórmula recorrió el interior del inmueble donde se ocultaba el líder criminal.

En el lugar, además de objetos religiosos, fueron encontrados dispositivos del servicio de internet satelital Starlink.

Operativos contra cárteles mexicanos detectan uso de Starlink Mini

Información difundida por distintos medios señala que, durante operativos del Gobierno de México contra cárteles de la droga —incluido el CJNG—, se han asegurado equipos, particularmente versiones portátiles como Starlink Mini.

Estos dispositivos habrían sido localizados en:

Camionetas utilizadas por presuntos líderes criminales para mantenerse comunicados en movimiento.

Un centro clandestino de monitoreo tipo C4 en Culiacán, atribuido a Los Chapitos, que también contaba con una terminal Starlink Mini.

Además, autoridades han detectado el uso de este sistema de internet satelital por parte del Nuevo Cártel de Juárez, en Chihuahua.

¿Por qué el CJNG y otros grupos criminales utilizarían Starlink?

El atractivo principal del servicio Starlink de Elon Musk radica en que ofrece conexión a internet en zonas remotas, rurales o con baja cobertura de telecomunicaciones tradicionales.

Entre sus características destacan:

Conectividad en lugares sin infraestructura fija.

Funcionamiento portátil.

Posibilidad de conexión incluso mientras el usuario está en movimiento.

Estas cualidades lo convierten en una herramienta útil para operar en regiones alejadas o de difícil acceso que son aprovechadas por los grupos de crimen organizado como el CJNG.

Sin postura oficial del gobierno ni de Elon Musk por el uso de Starlink por el CJNG y crimen organizado

Hasta el momento, el Gobierno de México y Elon Musk no han emitido un posicionamiento oficial respecto al presunto uso de equipos Starlink por parte de grupos del crimen organizado.

El tema ha generado debate sobre el uso de tecnologías satelitales en actividades ilícitas y los desafíos que enfrentan las autoridades para regular este tipo de servicios en contextos de seguridad nacional.