Claudia Sheinbaum desestimó las provocaciones de Elon Musk, quien ha criticado la estrategia de seguridad de la presidenta tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

La presidenta señaló que, luego de que el empresario afirmara que el narcotráfico gobierna en México y ella sólo dice “lo que le dicen sus jefes”, sus abogados analizan posibles acciones legales contra Musk.

Ahora, luego de que intentara una nueva provocación con la burla hacia las prioridades de la presidenta, Claudia Sheinbaum aseveró que Elon Musk “como político es buen empresario”.

“No creo que valga la pena entablar un debate…pero digamos que como político es muy bien empresario” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum cierra debate con Musk; “no vale la pena”

La presidenta Claudia Sheinbaum decidió cerrar cualquier intento de debate con Elon Musk ante sus intentos de provocarla.

De acuerdo con la presidenta, no vale la pena entablar un debate con el dueño de la red social X y puntualizó que “como político es muy buen empresario”.

Asimismo, reiteró que sus abogados continúan valorando si iniciará o no acciones legales por afirmar que tenía vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, considera que “no vale la pena entablar un debate” pese a sus provocaciones.

“No creo que valga la pena entablar un debate, todavía estamos valorando, están valorando los abogados” Claudia Sheinbaum

Las provocaciones de Elon Musk que no valen la pena para Sheinbaum

Luego de que se informara la muerte de El Mencho en un operativo en Jalisco para su captura, Elon Musk decidió comenzar a criticar al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Desde X, aseguró que Sheinbaum debería declarar la guerra al narcotráfico y, por no hacerlo, aseguró que “ella solo está diciendo lo que sus jefes del cártel le dicen que diga”.

Ante las implicaciones de sus dichos, la presidenta señaló que analiza si iniciará un proceso legal en su contra, lo que sólo provocó otra reacción en tono de burla del empresario.

Tras la afirmación de Claudia Sheinbaum, Elon Musk aseguró, en burla, que la presidenta de México estaba “violando sus derechos humanos”.

Esta respuesta fue suficiente para que la presidenta asegurara que “no vale la pena entrar en debates” con el empresario.