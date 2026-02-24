Al advertir que “a México se le respeta”, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum ante los ataques de Elon Musk.

“México no acepta juicios desde el privilegio y desde la ignorancia, a México se le respeta” Luisa Alcalde

Así lo sentenció la líder de Morena luego de que el empresario multimillonario cuestionó la autoridad presidencial mexicana e incluso dijo que actúa bajo las órdenes de los grupos del crimen organizado.

Ante ello, Luisa Alcalde salió en defensa de Sheinbaum, pues consideró que Musk intenta desinformar, por lo que reviró con una dura acusación sobre el origen del problema de las drogas y la violencia.

Señor @elonmusk: a México y a su pueblo se les respeta. pic.twitter.com/8n2BbVFCc3 — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) February 23, 2026

Luisa Alcalde defiende resultados del gobierno de Sheinbaum ante ataques de MusK

Luego de la crítica que Elon Musk hizo contra la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, diversas figuras de Morena y afines al movimiento, se han lanzado en defensa de la presidenta.

Tal es el caso de Luisa Alcalde, quien compartió un video en el que acusó que el empresario intenta “desinformar y desacreditar” el trabajo que realiza el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Al señalar que México responde con “firmeza, con dignidad y con hechos”, Luisa Alcalde aseveró que los buenos resultados en materia de seguridad se reflejan en datos y en operativos reales.

“Los resultados en seguridad los estamos dando nosotros con coordinación institucional, con estrategia y con responsabilidad del Estado mexicano, no son discursos, son datos, son operativos reales, son estructuras criminales desmanteladas” Luisa Alcalde

Tras ello, la dirigente morenista recriminó la postura de Musk, pues resaltó que las pérdidas humanas en la lucha contra el narco son más valiosas que la fortuna de cualquier millonario.

Luisa Alcalde lanza duras acusaciones a Musk tras críticas a Sheinbaum

Al salir en defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum por los ataques de Elon Musk, Luisa Alcalde desestimó la posición del empresario, pues dijo que su riqueza no le da autoridad moral.

En ese sentido, Luisa Alcalde acusó al multimillonario de ejercer una manipulación en X y elevó el tono de su crítica al señalarlo por no actuar desde su trinchera para frenar el tráfico de drogas.

“Si realmente a Elon Musk le preocupa el fenómeno del narcotráfico, que empiece por asumir su tramo de responsabilidad, siendo dueño de una red social tan poderosa, bien podría hacer campañas para desincentivar el consumo de drogas, para prevenir las adicciones en su país que es el origen del problema y de paso, evitar la calumnia, los discursos de odio y la promoción de la narcocultura” Luisa Alcalde

Sobre ese punto, la dirigente de Morena indicó que si Musk quiere hacer algo, debería empezar por poner en marcha campañas informativas para inhibir el consumo de sustancias y prevenir las adicciones.

Lo anterior debido a que Estados Unidos es el verdadero “origen del problema”, por lo que le recomendó evitar la calumnia y hacer algo para ponerle un alto a los mensajes de odio en X.

Finalmente, la líder partidista refirió que “México no acepta juicios desde el privilegio y desde la ignorancia” como lo hizo Musk, por lo que resaltó que “a México se le respeta”.