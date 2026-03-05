La presidenta Claudia Sheinbaum, lamentó que la reacción de la oposición en torno a su propuesta de reforma electoral, se haya centrado en lanzar insultos y groserías.

"¿Cómo les dolió? O sea, pero ya sin argumentos. No hay argumentos, es el insulto" Claudia Sheinbaum

Así lo acusó la presidenta de México en su mañanera del 5 de febrero, al pronunciarse sobre los ataques que algunos críticos de la oposición lanzaron contra su iniciativa que llegó a la Cámara de Diputados.

Ante ello, Claudia Sheinbaum insistió en defender su propuesta de reforma electoral, pues resaltó que lo que se busca en el caso de los plurinominales, es darle voz a la ciudadanía.

Claudia Sheinbaum lamenta insultos de la oposición por propuesta de reforma electoral

El 4 de marzo llegó tras un par de retrasos, la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, con lo cual se pudo conocer a detalle la iniciativa.

Poco después, comenzaron los primeros pronunciamientos sobre el texto, entre los que destacaron los posicionamientos de la oposición y los críticos del gobierno federal, sobre los que Sheinbaum acusó, se centraron en los insultos.

"A mí me llama mucho la atención, no sé si ustedes vieron la denostación y el uso de groserías hacia la presidenta de México (...) ¿Por qué este uso de estas palabras altisonantes? Para la institución presidencial primero, ¿no? Más allá de Claudia Sheinbaum" Claudia Sheinbaum

Tras mencionar casos como el de Diego Fernández de Cevallos y Macario Schettino, la presidenta señaló la falta de argumentos, pues insistió en acusar que solo lanzaron insultos, denostaciones y groserías.

Sobre los ataques, la mandataria afirmó que no le afectan, pero sí le llama la atención que sus argumentos sean de ese nivel tan bajo y prefieran denostar no a ella, sino a la investidura presidencial.

En ese sentido, indicó que si bien hay espacio para el disentimiento, lo más adecuado es abrir canales de debate sobre los puntos en los que haya desacuerdo, pero prefieren usar palabras altisonantes y groserías.

Sheinbaum defiende propuesta de reforma electoral

Luego de lamentar que la oposición se haya lanzado con insultos por la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió su propuesta, en especial por el tema de los plurinominales.

Sobre dicho aspecto, la presidenta recordó que lo que el único cambio se plantea es relacionado que los partido políticos dejen de definir las listas de plurinominales y que la misma gente vote por ellas.

"Eso es todo. Si votaste por un partido, pues también tienes derecho a definir quién va en la lista pluri. Pero la representación de los partidos políticos se mantiene" Claudia Sheinbaum

Además, resaltó el punto relacionado con la reducción de los presupuestos a los partidos, así como al INE, lo que sentenció, son grandes cambios de fondo al sistema electoral.

Tras resaltar que fueron compromisos de campaña, Sheinbaum indicó que esas propuestas se plantearon desde los foros y es hasta ahora que vienen las críticas de la oposición.