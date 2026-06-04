Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron este jueves 4 de junio de 2026 la liberación de varias casetas de peaje en accesos a la Ciudad de México y carreteras de estados vecinos como parte de su huelga nacional.

La acción de la CNTE, que permite el paso libre de vehículos a partir de las 10:00 horas, forma parte de las protestas nacionales del magisterio disidente tras diálogos fallidos con el gobierno federal.

CNTE da paso libre en casetas de CDMX y estados desde las 10:00 horas

Se ha revelado que la CNTE liberará casetas de peaje desde las 10:00 AM del jueves 4 de junio de 2026 en CDMX y varios estados vecinos como:

CDMX / Área Metropolitana: Caseta de Tlalpan (sección XIV y área metropolitana).

Autopista México-Puebla: Caseta de San Marcos (sección XXII).

Autopista México-Acapulco / rutas sur: Caseta de La Venta (secciones VII, XVIII y XXXIV).

Los docentes de la CNTE se concentraron en puntos estratégicos mientras una comisión única de negociación se reunía en la Secretaría de Gobernación (Segob). Las demandas centrales incluyen mejoras laborales, seguridad social, abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y atención a pliegos petitorios pendientes.

Estas liberaciones de las casetas en CDMX y varios estados aledaños, se suman a acciones similares reportadas en días previos en Chiapas, Oaxaca y otras entidades por parte de integrantes de la CNTE.

Cabe mencionar que el magisterio ha mantenido presión en estas entidades mediante tomas temporales de casetas sin generar bloqueos totales, permitiendo el flujo vehicular gratuito como medida de protesta.

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CNTE libera casetas de peaje en CDMX y estados para visibiliizar demandas y negociaciones con el gobierno

La CNTE ha enfatizado que no se trata de bloqueos definitivos, sino de “liberación” temporal para visibilizar sus demandas; por lo que de momento, automovilistas y transportistas pueden circular sin pagar peaje en los puntos mencionados, aunque se recomienda consultar alternativas viales ante posibles congestionamientos.

Esta acción en las casetas de CDMX y estados vecinos, ocurre en medio de un paro nacional de la CNTE que ha incluido marchas en el Centro Histórico de la CDMX, plantones y movilizaciones en más de una decena de estados. Las secciones más activas pertenecen a Oaxaca (XXII), Chiapas (VII), Michoacán y Ciudad de México, entre otras.

Hasta el momento, no se reportan incidentes mayores en las casetas, pero autoridades de movilidad piden precaución en las zonas afectadas. Cabe mencionar que la CNTE advirtió que mantendrá las acciones hasta obtener respuestas concretas del gobierno.