Diego Fernández de Cevallos, mejor conocido como “El jefe Diego”, se ha destacado en la política mexicana por ser miembro del Partido Acción Nacional (PAN).

A continuación te contamos quién es Diego Fernández de Cevallos, excandidato a la presidencia de México.

¿Quién es Diego Fernández de Cevallos “El jefe Diego”?

Diego Fernández de Cevallos Ramos nació el 16 de marzo de 1941 en la Ciudad de México, es el tercero de quince hijos de José Fernández de Cevallos y Martínez y su esposa Beatriz Ramos Íñigo.

El papá de Diego Fernández de Cevallos fue miembro fundador del PAN.

El abogado y político, se ha convertido en un referente del Partido Acción Nacional (PAN), pero también es un personaje muy polémico.

Diego Fernández de Cevallos fue candidato a la presidencia de México por el PAN en las elecciones federales de 1994.

El 14 de mayo de 2010, Diego Fernández de Cevallos fue secuestrado en el municipio de Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro.

Después de siete meses y seis días de secuestro, Diego Fernández de Cevallos fue liberado el 20 de diciembre del 2010.

¿Cuántos años tiene Diego Fernández de Cevallos “El jefe Diego”?

Diego Fernández de Cevallos tiene 84 años de edad.

¿Quién es la esposa de Diego Fernández de Cevallos “El jefe Diego”?

Diego Fernández de Cevallos no está casado actualmente, vive con su pareja desde 2010, Liliana de León Maldonado.

¿Qué signo zodiacal es Diego Fernández de Cevallos “El jefe Diego”?

Diego Fernández de Cevallos es del signo zodiacal piscis.

¿Cuántos hijos tiene Diego Fernández de Cevallos “El jefe Diego”?

Diego Fernández de Cevallos tiene cuatro hijos:

David Fernández de Cevallos

Rodrigo Fernández de Cevallos

Claudia Fernández de Cevallos

Diego Fernández de Cevallos

¿Qué estudió Diego Fernández de Cevallos “El jefe Diego”?

Diego Fernández de Cevallos es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

También cursó estudios de economía en la Universidad Iberoamericana.

¿En qué ha trabajado Diego Fernández de Cevallos “El jefe Diego”?

Inició su carrera de abogado en el despacho del fundador del PAN, Manuel Gómez Morín.

Diego Fernández de Cevallos “El jefe Diego” se unió al PAN en el año de 1959.

En 1991 fue electo diputado federal a la LV Legislatura, siendo nombrado coordinador de los diputados del PAN, de aquí data su apodo de “El jefe Diego”.

A finales de 1993 solicitó licencia como diputado federal para buscar la candidatura presidencial del PAN, en las elecciones federales obtuvo el segundo lugar de votos siendo el ganador Ernesto Zedillo.

Durante su campaña a la presidencia de México, Diego Fernández de Cevallos provocó protestas al referirse a las mujeres como “el viejerío”.

Aunque el candidato se disculpó, todavía hay quienes suelen recordarle esta frase.

El “Jefe Diego” también causó polémica por encabezar, cuando era legislador, varios litigios judiciales contra las autoridades que le dejaron grandes ganancias.

Diego Fernández de Cevallos enfrentó varias acusaciones de utilizar sus influencias políticas para obtener información y beneficios como abogado para ganar varios juicios.

Tras perder las elecciones, Diego Fernández de Cevallos se alejó de la actividad política y se centró en su carrera profesional como abogado.

En 2000 fue electo Senador plurinominal, siendo durante los seis años de su periodo coordinador de los Senadores del PAN.

Ejerció como presidente del Senado en dos periodos: de 2001 a 2002 y de 2004 a 2005.

Además de su trabajo en la política, Diego Fernández de Cevallos se desarrolló como profesor de derecho penal y mercantil en la Universidad Iberoamericana.