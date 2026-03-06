El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ve difícil la aprobación de la reforma electoral, pues señaló que posiblemente no se logre “ni pidiéndoselo al Santo Niño de Atocha”.

“Yo nací en Plateros, que es un pueblo donde está el santuario del Santo Niño de Atocha [...] Esta vez ni me atrevo a pedírselo. La situación no está fácil, está compleja” Ricardo Monreal, diputado de Morena

Durante una visita al Congreso de Puebla, el diputado de Morena reconoció que el panorama de la reforma electoral es complicado, toda vez que el PAN y el PRI, así como el PT y el PVEM, ya adelantaron que votarán en contra.

Ricardo Monreal recordó que Morena cuenta con 253 diputaciones, por lo que el grupo parlamentario no logrará la mayoría calificada sin el voto extra de al menos 70 diputados aliados.

Cámara de Diputados (Rogelio Morales Ponce)

Ricardo Monreal adelanta “Plan B” si reforma electoral no es aprobada

En el mismo evento, Ricardo Monreal adelantó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, si la reforma electoral no logra ser aprobada en el Congreso, entonces se pondrá en marcha “El Plan B”.

“Por eso la presidenta, pensando en que no sería aprobada, ella habla de un Plan B. No lo conozco, pero me imagino por dónde va” Ricardo Monreal

Ricardo Monreal no brindó más detalles del llamado Plan B, pero dijo que, en caso de llegar el momento, se actuará con moderación y prudencia.

En ese contexto, el diputado de Morena admitió que, de las más de 20 iniciativas enviadas por Claudia Sheinbaum, la reforma en materia electoral es “sin duda la más complicada” de todas.

Morena no tiene votos suficientes para aprobar la reforma electoral

Pese a las condiciones en contra, Ricardo Monreal recalcó que los 253 diputados de Morena respaldarán la propuesta presidencial; no obstante, fue enfático al admitir que faltan 70 votos.

“Somos 253 en Morena. Hasta ese momento solo esos votos son seguros. Nos faltaría la mayoría calificada, que son las dos terceras partes del Congreso. Requerimos 70 votos más [..] “Por convicción no vamos a dejar sola a nuestra presidenta” Ricardo Monreal

Ricardo Monreal recordó que uno de los puntos más criticados de la reforma electoral por los partidos es la integración de la Cámara de Diputados, particularmente las plurinominales.

Explicó que el proyecto propone modificar la integración de los 200 escaños de representación proporcional:

100 se asignarían a los candidatos que resulten como los “mejores perdedores” en las elecciones

100 se elegirían mediante votación directa en las cinco circunscripciones del país

Además, se propone eliminar a los senadores de representación proporcional, para que el Senado quede integrado únicamente por 90 legisladores electos por mayoría relativa y primera minoría.

Los números no le dan: Morena necesita al PT y al Verde para la reforma electoral (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Encuesta: PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación

La más reciente encuesta de MetricsMx revela que Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano, con un 73.3% de aprobación a su gestión. Sin embargo, el estudio también muestra que los partidos aliados PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación.

La ciudadanía considera que, en temas como la reforma electoral, estos partidos han priorizado intereses propios antes que el proyecto presidencial, lo que marca un distanciamiento en la percepción pública.