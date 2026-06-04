Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, confirmó que la explosión de una pipa en Tepeaca de este 4 de junio dejó al menos 3 personas lesionadas.

La mañana de este jueves se reportó la explosión de una pipa de gas LP en la colonia San Juan Negrete del municipio de Tepeaca.

Hasta el momento no se ha confirmado alguna muerte por el siniestro; el gobernador de Puebla señaló que será la Secretaría de Seguridad quien dé a conocer los datos oficiales.

Hay 3 lesionados por explosión de pipa en Tepeaca; ya reciben atención médica

Alejandro Armenta informó la cifra preliminar de lesionados por la explosión de una pipa de gas en Tepeaca la mañana del jueves 4 de junio.

Se trata de al menos 3 personas que resultaron heridas por la explosión; hasta el momento no se reportan muertes.

Los lesionados fueron trasladados a diferentes unidades médicas para su atención.

De acuerdo con Alejandro Armenta, los lesionados por la explosión de pipa en Tepeaca, Puebla, se encuentran en el Hospital Integral de Acajete y al menos uno se encuentra en una unidad médica en Tecamachalco.

Cabe señalar que el gobernador Alejandro Armenta resaltó que no cuenta con los datos oficiales debido a que el siniestro “acaba de pasar”.

Sin embargo, se ha accionado para que quienes resultaron lesionados reciban atención médica pronta.

Explota pipa de gas en Tepeaca; desalojan a estudiantes ante el riego

Alrededor de las 10:37 horas del 4 de junio se reportó la presencia de cuerpos de emergencia de Puebla para atender la explosión de una pipa de gas LP.

Asimismo, se solicitó a la población general no acercarse al lugar de los hechos para prevenir riesgos.

La explosión provocó que se desalojara a más de mil 700 estudiantes del Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa, ubicado en la colonia San Juan Negrete.

La explosión ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando la pipa explosión en una bodega de resguardo de combustible presuntamente obtenido de manera ilegal.

De acuerdo con las autoridades, también se realizó el desalojo de hospitales y viviendas cercanas para evitar posibles intoxicaciones, así como el riesgo de posibles detonaciones secundarias.