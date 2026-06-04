Explota pipa en Tepeaca; evacúan a alumnos por incendio

La mañana del 4 de junio, se registró una fuerte explosión de pipa de gas LP en un centro de almacenamiento ubicado en la colonia San Juan Negrete, en Tepeaca, Puebla.

Debido a la magnitud del incendio y las inmensas columnas de humo, las autoridades coordinaron la evacuación de aproximadamente 2,000 personas, incluyendo a más de 1,700 estudiantes del Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa.

Evacúan escuela, hospital y viviendas aledañas a la explosión de pipa en Tepeaca

La explosión de pipa de gas en Tepeaca generó una columna de humo visible desde diversos puntos del municipio y llamas que superaron los 15 metros de altura.

🚨‼️ Impresionantes imágenes de la explosión de una pipa con combustible presuntamente ilegal en la colonia San Juan Negrete, en inmediaciones del Centro Escolar de Tepeaca.



Por el momento, no se reportan personas lesionadas y más de mil 700 alumnos fueron evacuados de manera… pic.twitter.com/BY0ntW51Nm — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) June 4, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión ocurrió alrededor de las 10:00 horas en un sitio que presuntamente funcionaba como bodega para el resguardo de combustible de procedencia ilícita (huachicol).

Reportes indican que estallaron entre tres y cuatro pipas de gas LP que se encontraban en el inmueble.

Ante el riesgo de nuevas detonaciones y la propagación del fuego, las autoridades coordinaron la evacuación de aproximadamente 2,000 personas:

Escuelas: El Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa, ubicado a espaldas del sitio, evacuó a 1,753 alumnos, docentes y personal administrativo.

Hospitales y viviendas: También se realizó la evacuación preventiva de un hospital cercano y de decenas de familias de las viviendas aledañas.

Los desalojos se realizaron de manera exitosa para evitar que las personas quedaran expuestas a gases tóxicos o a posibles detonaciones secundarias en el área.

En redes sociales circulan videos del momento exacto de una explosión al interior de un almacenamiento de pipas de gas en San Juan Negrete, Tepeaca, Puebla.

Explota pipa en Tepeaca; evacúan a alumnos por incendio (@SEPGobPue / X )

Autoridades investigan explosión de pipa en Tepeaca

Diversos cuerpos de emergencia, como Protección Civil, Bomberos y la Guardia Nacional, acudieron al lugar para controlar el siniestro y asegurar el perímetro.

Las labores de enfriamiento continuaron durante varias horas para mitigar riesgos de nuevas detonaciones y evaluar los daños estructurales en las viviendas y edificios colindantes.

Mientras se investiga si el predio funcionaba como una bodega clandestina de combustible robado.

Hasta el momento, no se han confirmado víctimas mortales ni personas heridas, aunque el incidente generó escenas de pánico entre los habitantes cercanos.

La zona permanece acordonada y bajo resguardo mientras continúan las labores de enfriamiento y las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.