Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, afirmó que recibirá propuestas de la ciudadanía sobre la reforma electoral enviada por el Ejecutivo federal.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, la legisladora López Rabadán explicó que la iniciativa ya fue turnada a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis.

Tras la llegada de la reforma electoral del Ejecutivo a la Cámara de Diputados, López Rabadán detalló que la propuesta contempla modificaciones a 11 artículos constitucionales y que actualmente fue enviada a dos comisiones: Puntos Constitucionales y Reforma Electoral.

Posteriormente, como lo establece el proceso legislativo, la iniciativa será analizada en comisiones y después podría pasar al pleno para su discusión y eventual aprobación o rechazo.

La legisladora abrió la posibilidad de que la ciudadanía participe en el proceso mediante mecanismos como:

Parlamento abierto

Foros de discusión

“Se turnó a dos comisiones, la de Puntos Constitucionales y la de Reforma Electoral. Estas comisiones habrán de sesionar y definir si hay parlamento abierto, escucha, foros o alguna metodología para que la ciudadanía pueda enviar sus propuestas y yo pueda recibirlas” Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva en Cámara de Diputados

Asimismo, indicó que podría fungir como canal para recibir las propuestas ciudadanas sobre la reforma electoral.

Kenia López Rabadán recibirá propuestas de la reforma electoral por correo electrónico

La legisladora también se mostró abierta a recibir propuestas de la ciudadanía para la rerforma electoral a través del correo electrónico kenia.lopez@diputados.gob.mx.

López Rabadán recordó que anteriormente ha recibido planteamientos de organizaciones civiles como Somos MX, Frente Amplio Democrático y Mujeres en Plural, por lo que reiteró que continuará recibiendo propuestas relacionadas con la reforma electoral.

Además, aseguró que una vez que comiencen a llegar los planteamientos ciudadanos, los remitirá directamente a las comisiones encargadas de elaborar el dictamen.

“Yo he sido un canal en tanto esta iniciativa se recibía. He recibido propuestas, por ejemplo, de Somos MX, del Frente Amplio Democrático y de Mujeres en Plural. He abierto un correo electrónico, <a href="" rel="">kenia.lopez@diputados.gob.mx</a>. La ciudadanía que desee mandar propuestas está a sus órdenes y yo las remitiré a estas comisiones de dictamen” Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva en Cámara de Diputados

🔴 Morena necesitaría “un escenario en donde pudieran conseguir 81 votos adicionales” para que se pueda aprobar la reforma electoral, informa Kenia López Rabadán (@kenialopezr), presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. “Son 334 votos los que se necesitan, en… pic.twitter.com/5E2gjunkB4 — Azucena Uresti (@azucenau) March 5, 2026

Kenia López Rabadán prevé que la reforma electoral se discuta en un par de semanas

Respecto al tiempo estimado para la discusión de la iniciativa, Kenia López Rabadán consideró que la reforma electoral podría analizarse en el pleno en un par de semanas.

Sin embargo, aclaró que el calendario dependerá del trabajo que realicen las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral antes de enviar el dictamen al pleno.

La legisladora también recordó que existe presión por los tiempos electorales, ya que la legislación establece que las leyes electorales no pueden modificarse hasta 90 días antes del inicio de un proceso electoral.