El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores, aseguró que su bancada votará en contra de la reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al considerar que representa un retroceso democrático.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el legislador afirmó que la iniciativa consolida un “ejercicio de partido único”, lo que genera diferencias con el PT, pese a ser un partido aliado de Morena.

La reforma electoral ya fue enviada a la Cámara de Diputados de México, donde será analizada, discutida y, en su caso, aprobada o rechazada.

Para que avance como reforma constitucional se requieren al menos 334 votos a favor.

Sin embargo, Sandoval señaló que su partido considera que la iniciativa de la reforma electoral podría afectar el avance democrático.

“Nosotros sentimos que irrumpe en la ruta de avance democrático porque, al final, aunque no se diga abiertamente, consolida el ejercicio de partido único y ahí es donde nosotros tenemos esa diferencia” Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo

PT ve insuficiente el recorte a partidos en la reforma electoral

Otro de los puntos de desacuerdo del PT con la reforma electoral es el recorte al financiamiento de los partidos políticos, el cual consideran insuficiente.

Reginaldo Sandoval explicó que su bancada proponía una reducción mayor, de hasta 50% del financiamiento, además de modificar la fórmula de distribución de los recursos.

Actualmente, el financiamiento público se reparte 70% según la votación obtenida y 30% de forma igualitaria entre los partidos.

El PT proponía cambiar ese esquema a un modelo 50% igualitario y 50% según los votos obtenidos, con el objetivo de generar mayor equidad.

“Nosotros planteábamos que no se recortara 25%, sino 50%, pero que también cambiara la fórmula de distribución. Actualmente es 70/30 según tus votos. Nosotros planteamos que fuera 50 partes iguales y 50 según la proporción de votos, porque eso sí te da mayor equidad” Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo

PT advierte riesgos por recortes al INE y órganos electorales

El coordinador del PT también criticó que la reforma electoral contemple ajustes presupuestales a organismos electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

De acuerdo con el legislador, el recorte a los partidos sería de mil 923 millones de pesos, lo que calificó como una reducción mínima frente a los posibles riesgos para el sistema electoral.

“Es un recorte mínimo. Son mil 923 millones de pesos, que es verdaderamente poco frente a lo que significa el sistema electoral en términos de paz y estabilidad. No debemos poner en riesgo a los organismos árbitros como el INE, el Tribunal o los OPLE por recortarles unos cuantos pesos” Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo

PT confirma que sus 49 diputados votarán contra la reforma electoral

Pese a los intentos de negociación encabezados por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, Sandoval aseguró que los 49 diputados del PT mantendrán su voto en contra de la reforma electoral.

El legislador señaló que esta postura busca evitar la concentración del poder en una sola fuerza política.