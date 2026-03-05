El vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, Higinio Martínez, abrió la puerta a que se el realicen cambios a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“¿(La reforma electoral) es inamovible? Yo creo que no, porque si falta una coma hay que poner una coma. Tampoco podemos ser tan estrictos" Higinio Martínez

Así lo sostuvo el senador mexiquense al aseverar que la fracción parlamentaria morenista no tiene una postura de cerrazón ante las propuestas de modificación que se puedan presentar.

Incluso, al señalar que si bien deben cuidar al bloque oficialista que integran con el PT y el Partido Verde, también es necesario mantener una buena relación con las otras bancadas.

Reforma electoral sí se podría modificar, asegura Higinio Martínez

Ante el arranque de la ruta legislativa de la reforma electoral, Morena estaría dispuesto a realizar modificaciones al dictamen, aseguró el vicecoordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Senadores, Higinio Martínez.

Lo anterior debido a que sostuvo que lo que se busca es llegar a acuerdos principalmente con las bancadas aliadas a Morena, es decir las del Partido del Trabajo y el Partido Verde.

Pese a reconocer que el objetivo principal es que la reforma electoral sea aprobada, Higinio Martínez, afirmó que se va a revisar el proyecto y si es necesario, se le harán cambios para alcanzar los acuerdos que se requieran.

“Tampoco podemos ser tan estrictos. Si falta poner una palabra, hay que poner una palabra, lo que sí digo y sostengo es que todo, todo lo que deba hacerse para llegar a un acuerdo, lo tenemos que hacer en la Cámara de Diputados o en el Senado" Higinio Martínez

En ese sentido, resaltó la importancia de mantener una buena relación con el bloque aliancista, pues su eventual apoyo en las votaciones es de vital importancia para avanzar en la ruta.

Por tal motivo, el senador garantizó que van a insistir “hasta el último momento” en continuar con la construcción de acuerdos con los que se pueda desahogar de forma provechosa la reforma electoral.

Higinio Martínez (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Higinio Martínez también buscará conciliar desacuerdos con PT y Partido Verde

Luego de aseverar que no hay una postura de rechazo a modificar la reforma electoral, Higinio Martínez insistió en señalar que se debe cuidar la coalición que tiene Morena con el PT y el Partido Verde.

Al respecto, reconoció la relevancia de no romper los acuerdos existentes, por lo que sostuvo que se debe seguir una ruta para alcanzar acuerdos, lo que dijo, también se aplicará con las demás bancadas.

“Nosotros tenemos que cuidar la coalición con nuestros aliados, con el PT y con el Verde, pero también tenemos que cuidar la relación con todos los grupos parlamentarios. Entonces buscaremos hasta el último momento el acuerdo” Higinio Martínez

Por ello, consideró que a pesar de las diferencias que se han manifestado en el bloque aliancista, todavía hay espacio para encontrar una fórmula que permita conciliar las posiciones.

Ante dicho escenario, destacó que el trabajo que se haga en el Senado y en la Cámara de Diputados tendrá que centrarse en agotar las negociaciones no solo para desahogar la reforma, sino para evitar la ruptura del bloque.