José Francisco Rabadán Torre, golpeador de su exesposa Paula Fajardo, obtuvo un amparo de una jueza de Morelos a fin de evitar ser detenido.

La notica se dio a conocer tras los videos en los que aparece golpeando a Paula Fajardo frente a sus hijos menores de edad en su domicilio del estado de Morelos.

La jueza Tania Gómez Ibarra, titular del Juzgado Séptimo en el Estado de Morelos, concedió la suspensión provisional a José Francisco Rabadán Torres.

El próximo 9 de junio se celebrará una audiencia incidental en la que se analizará si se mantiene el amparo o se deshecha.

Golpeador de Paula Fajardo se ampara ante caso de violencia por más de 10 años

El amparo que protege a José Francisco Rabadán Torres de la detención ha causado indignación debido al grado de violencia ejercido frente a sus hijos y porque no era la primera vez que lo hacia.

De hecho, Paula Fajardo denunció golpizas estando embarazada y dijo que no era tarde para denunciar las varias ocasiones que sufrió violencia física y psicológica durante más de 10 años.

En uno de los videos se ve cómo al parecer José Francisco Rabadán Fajardo está en estado de ebriedad, golpea a Paula Fajardo, la tira al suelo y él se acuesta en la cama para abrazar a una de sus hijas que aún era bebé, después de un rato la deja y vuelve a golpear a Paula.

Mientras tanto, otra de sus hijas intentó proteger a la bebé en los momentos en los que su madre era golpeada.

Paula Fajardo denuncia a José Francisco Rabadán Torres violencia tras 10 años de

Paula Fajardo y José Francisco Rabadán Torres se divordiaron en 2025 tras casarse en 2013 cuyo, matrimonio tuvo constantemente control psicológico, aislamiento e incluso amenaza con armas.

Paula Fajardo dijo que busca evitar el contacto del padre con sus hijos pues señala que las autoridades han sido omisas y no han garantizado su seguridad.

La denuncia pública con videos tras más de una década de sufrir violencia la acompaño de un mensaje diciendo “nunca es tarde para denunciar”.