Isaac del Toro regresa a las competencia este domingo 7 de junio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La carrera inicia con la Etapa 1 a las 3 horas y será transmitida por ESPN y Disney+.

  • Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes
  • Fase: Etapa 1
  • Fecha: Domingo 7 de junio
  • Horario: Desde las 5 horas
  • Sede: Francia
  • Transmisión: ESPN y Disney+
Isaac Del Toro ya se recuperó de una lesión que lo dejó fuera de actividad
Isaac Del Toro ya se recuperó de una lesión que lo dejó fuera de actividad (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Isaac del Toro correrá a partir de las 2 horas la Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

ESPN y Disney+ transmitirán el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.

  • Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes
  • Fase: Etapa 1
  • Fecha: Domingo 7 de junio
  • Horario: Desde las 5 horas
  • Sede: Francia
  • Transmisión: ESPN y Disney+
Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Perfil de la Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

La Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se disputará el domingo 7 de junio de 2026, con Isaac del Toro en la competencia.

El recorrido conectará las localidades francesas de Vizille y Saint-Ismier durante 146.2 kilómetros de carrera.

Características de la Etapa 1:

  • La carrera arranca con una larga subida no puntuable hacia un sprint intermedio.
  • El bloque de acción principal comenzará a falta de 52 kilómetros para la línea de meta.
  • Los ciclistas afrontarán una rampa muy exigente de 2,4 kilómetros, seguida por otra ascensión de 5 kilómetros.
  • La dureza del terreno montañoso tiene el potencial de romper el pelotón y generar las primeras diferencias importantes en la clasificación general.