Isaac del Toro regresa a las competencia este domingo 7 de junio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La carrera inicia con la Etapa 1 a las 3 horas y será transmitida por ESPN y Disney+.
- Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes
- Fase: Etapa 1
- Fecha: Domingo 7 de junio
- Horario: Desde las 5 horas
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN y Disney+
Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Isaac del Toro correrá a partir de las 2 horas la Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
ESPN y Disney+ transmitirán el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.
- Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes
- Fase: Etapa 1
- Fecha: Domingo 7 de junio
- Horario: Desde las 5 horas
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN y Disney+
Perfil de la Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
La Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se disputará el domingo 7 de junio de 2026, con Isaac del Toro en la competencia.
El recorrido conectará las localidades francesas de Vizille y Saint-Ismier durante 146.2 kilómetros de carrera.
Características de la Etapa 1:
- La carrera arranca con una larga subida no puntuable hacia un sprint intermedio.
- El bloque de acción principal comenzará a falta de 52 kilómetros para la línea de meta.
- Los ciclistas afrontarán una rampa muy exigente de 2,4 kilómetros, seguida por otra ascensión de 5 kilómetros.
- La dureza del terreno montañoso tiene el potencial de romper el pelotón y generar las primeras diferencias importantes en la clasificación general.