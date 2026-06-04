Isaac del Toro regresa a las competencia este domingo 7 de junio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La carrera inicia con la Etapa 1 a las 3 horas y será transmitida por ESPN y Disney+.

Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Fase: Etapa 1

Fecha: Domingo 7 de junio

Horario: Desde las 5 horas

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac Del Toro ya se recuperó de una lesión que lo dejó fuera de actividad (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Isaac del Toro correrá a partir de las 2 horas la Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

ESPN y Disney+ transmitirán el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.

Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Fase: Etapa 1

Fecha: Domingo 7 de junio

Horario: Desde las 5 horas

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Perfil de la Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

La Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se disputará el domingo 7 de junio de 2026, con Isaac del Toro en la competencia.

El recorrido conectará las localidades francesas de Vizille y Saint-Ismier durante 146.2 kilómetros de carrera.

Características de la Etapa 1: