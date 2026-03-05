La dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luisa María Alcalde, descartó que exista una derrota política para su partido o para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en caso de que no se apruebe la reforma electoral en la Cámara de Diputados.

En entrevista con Azucena Uresti, la dirigente morenista fijó su postura ante la posibilidad de que Morena no alcance los votos necesarios para aprobar la iniciativa impulsada por la presidenta.

Actualmente, Morena cuenta con 253 votos en la Cámara de Diputados, cifra insuficiente para aprobar una reforma constitucional.

Para ello se requieren al menos 334 votos, por lo que sería necesario el respaldo de partidos aliados que, hasta ahora, han mostrado reservas sobre el proyecto.

Entre ellos se encuentran el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que han manifestado su desacuerdo con algunos puntos de la reforma electoral, en particular con la eliminación de las listas de representación proporcional, conocidas como plurinominales.

No sería una derrota política si no se aprueba la reforma electoral asegura Luisa Alcalde

Durante la entrevista, Luisa Alcalde insistió en que la eventual falta de votos para aprobar la reforma electoral no representaría una derrota para Morena ni para la presidenta Claudia Sheinbaum.

Explicó que la iniciativa responde a una demanda ciudadana y no a una decisión improvisada del gobierno federal.

“Si se tienen los votos, qué bien; si no se tienen, no es una derrota. No es una derrota de la presidenta ni de Morena. Se trata de establecer una base sobre algo que ha sido una exigencia. No es que un día se levantó la presidenta y dijo ‘se me ocurrió que esto es buena idea’” Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena

La dirigente también señaló que, aunque no conoce los detalles de un posible plan B del gobierno federal en caso de que la reforma no prospere, aún existe margen para el debate legislativo.

Morena descarta ruptura con PT y PVEM por reforma electoral

Luisa Alcalde también rechazó que el desacuerdo sobre la reforma electoral pueda provocar una ruptura entre Morena y sus aliados legislativos.

Indicó que tanto el PT como el PVEM han acompañado al partido oficialista en diversas reformas y decisiones legislativas, por lo que considera prematuro hablar de un rompimiento político.

Además, recordó que en el Congreso también se discutirán otras iniciativas en las que existe coincidencia entre los partidos aliados, como la relacionada con el retiro de pensiones elevadas a extrabajadores de Pemex y otros organismos públicos.