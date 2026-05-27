Kenia López Rabadán reclamó el llamado “violentísimo” de la diputada Lilia Aguilar, quien le pidió ceder el control de la Cámara de Diputados “si no puede con la Asamblea” del periodo extraordinario.

Durante la sesión del Pleno del pasado 26 de mayo, la diputada por el PT, Lilia Aguilar, pidió a la presidenta de la Mesa Directiva “hacer valer su autoridad” o hacerse a un lado.

Esto luego de un altercado por la presencia más allá de su tiempo en el podio del diputado del PRI, Carlos Eduardo Gutierrez Mancilla.

Ante la negativa de retirarse, la diputada de del PT pidió a Kenia López ceder el control a Sergio Gutierrez Luna, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Esto luego de que el priista se refiriera a Leonel Godoy como “asesino” en referencia al caso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025.

“Primero, le pedimos que usted pida al diputado Mancilla que se retire de la tribuna y haga valer su autoridad como lo ha dicho el coordinador de la mayoría. Segundo, solicitamos, si usted no puede con la Asamblea o no quiere, que tome el control de la misma el diputado Gutiérrez Luna. Presidenta, haga valer su autoridad o hágase a un lado” Lilia Aguilar, diputada del PT

“Me parece violentísimo”: Kenia López reprocha petición de ceder el control a Gutiérrez Luna

Ante la petición de la diputada petista, Kenia López reprochó el llamado a ceder el control de la Cámara de Diputados al diputado por Morena Sergio Gutiérrez Luna.

De acuerdo con la panista, la solicitud resultó increíble y reprochable que la diputada Lilia Aguilar esperara que se retirara de su cargo, y calificó como “violentísimo” el llamado.

Sin embargo, señaló que no discutirá las palabras de la coordinadora del PT en San Lázaro al considerar que se trata de una posición “polarizada”.

“Me parece increíble diputada Aguilar, las palabras que acaba de decir. Absolutamente reprochable, absolutamente reprochable. Yo la he tratado a usted siempre con respeto y con respeto hacia todos los grupos parlamentarios, me parece violentísimo lo que usted acaba de hacer pero no vamos a discutir, no lo vamos a discutir porque sé que la posición de este debate es absolutamente polarizada” Kenia López Rabadán

Por su parte, el coordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, defendió la conducción de Kenia López, y resaltó que no se debe de culpar a la Mesa Directiva por el desencuentro de dos grupos parlamentarios.

Asimismo, resaltó que la dirección de Kenia López ha sido respaldada por todos los grupos parlamentarios.