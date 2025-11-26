La presidenta Claudia Sheinbaum llamó al senador Gerardo Fernández Noroña a respetar, luego de las críticas que lanzó contra Grecia Quiroz, la nueva alcaldesa de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con la presidenta, sin importar si está o no de acuerdo con las posturas de la alcaldesa, se debe de ser solidario y tener empatía, pues Quiroz no está pasando por un momento fácil.

“En estos casos hay que respetar, primero. La esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan no está pasando por un momento fácil, acaba de perder a su esposo y yo creo que en esa parte tiene que haber una sensibilidad” Claudia Sheinbaum

Esto luego de que Noroña aseverara que Grecia Quiroz es la figura “fascista” que necesita la derecha porque “se le despertó la ambición” tras el asesinato de Carlos Manzo.

Claudia Sheinbaum llama a Noroña a la solidaridad con Grecia Quiroz; ya habrá el momento para lo político

La presidenta Sheinbaum señaló que, en su opinión, Noroña debería dejar de lado el debate político en estos momentos y ser más solidario con Grecia Quiroz.

Esto debido a que la actual presidenta municipal de Uruapan está pasando por un momento difícil con la pérdida de su esposo en un hecho violento.

Según Sheinbaum, esto requiere de tener sensibilidad con la situación que vive la alcaldesa como persona.

Asimismo, resaltó que no es tiempo de enfocarse en lo político y se debe de ser solidario, esté o no de acuerdo con el movimiento que representaba Manzo y ahora su esposa, pues “para lo político ya habrá otros momentos”.

“Si hay un asunto de debate político ya es otro tema pero yo creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo y hay que, en momentos ser solidario estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Mi opinión, Ya para lo político ya habrá otros momentos” Claudia Sheinbaum

Información en desarrollo...