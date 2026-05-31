Se colocó un antimonumento en la Ciudad de México para honrar la memoria de los periodistas asesinados y desaparecidos en el país.

La estructura, ubicada en la intersección de Paseo de la Reforma y Bucareli, busca denunciar los altos índices de impunidad que rodean estos crímenes contra la libertad de expresión.

Colocan antimonumento por periodistas asesinados en Paseo de la Reforma

Organizaciones civiles, familiares, amigos y colegas de periodistas asesinados instalaron un antimonumento para visibilizar que México es una de las naciones más peligrosas para ejercer esta profesión.

El antimonumento denominado “Aquí nadie olvida” fue ubicado en la intersección de Paseo de la Reforma y Bucareli (conocida como la Esquina de la Información).

El memorial fue motivado por una combinación de exigencias de justicia, la necesidad de preservar la memoria histórica y el aprovechamiento de un escaparate internacional.

La estructura combina elementos metálicos y vegetales, y fue diseñada para convertirse en un espacio permanente de memoria y denuncia.

El antimonumento busca recordar a las autoridades y a la sociedad que en México el 98% de los casos de agresiones contra la prensa permanecen impunes.

Los colectivos y familiares denuncian fallas sistemáticas en las fiscalías, negligencia en las investigaciones y la falta de castigo para los autores intelectuales de los crímenes.

Además de la justicia penal, el acto de instalación incluyó un llamado a los grandes medios de comunicación para que garanticen condiciones laborales dignas y protocolos de protección para sus reporteros.

Antimonumento por periodistas asesinados es instalado en Paseo de la Reforma (@DanielRosas_ / X )

Antimonumento por periodistas asesinados en Paseo de la Reforma busca justicia por violencia contra el gremio

La estructura tiene como objetivo mantener vivos los nombres y las historias de más de 210 periodistas asesinados entre los que destacan:

Manuel Buendía: Considerado uno de los periodistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, asesinado el 30 de mayo de 1984 en la Ciudad de México.

Rubén Manuel Espinosa: Fotoperiodista asesinado el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte.

Samir Flores: Comunicador y activista que perdió la vida el 20 de febrero de 2019.

Francisco Pacheco: Periodista asesinado en Taxco, Guerrero, en 2016; su nombre forma parte del memorial y su familia estuvo presente en la inauguración.

Moisés Sánchez Cerezo: Periodista de Veracruz asesinado el 2 de enero de 2015; su hijo participó en el acto de develación para denunciar la falta de justicia en el caso

Se busca que la violencia contra el gremio no caiga en el olvido y que el memorial funcione como una “memoria viva” de quienes perdieron la vida ejerciendo su labor informativa.

De acuerdo con Propuesta Cívica, desde el año 2000 se han contabilizado 219 periodistas asesinados y al menos 35 desaparecidos.

México es señalado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo sin estar formalmente en una guerra.

La inauguración coincide con el aniversario del homicidio de Manuel Buendía y aprovecha la proximidad del Mundial de Fútbol 2026 para atraer la atención internacional.

Los organizadores buscan que los millones de visitantes y los miles de corresponsales de la prensa internacional que llegarán al país conozcan la grave situación de inseguridad y la “deuda de justicia” que enfrenta el periodismo mexicano.

Este antimonumento será custodiado hoy por un grupo de activistas y periodistas a fin de que no sea retirado, pues no cuenta con autorización de la alcaldía Cuauhtémoc o alguna autoridad.