Carlos Bautista Tafolla, diputado de Michoacán, estalló contra Gerardo Fernández Noroña por llamar “ fascista y ambiciosa política” a la alcaldesa Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo.

“¿Cómo te atreves a meterte con una víctima cuando no entiendes su dolor?” cuestionó Carlos Bautista Tafolla, además de recordarle a Noroña que Grecia Quiroz no está sola y no asumió por elección propia la gobernatura de Uruapan.

No está ahí por elección… está ahí porque le arrebataron al amor de su vida Carlos Bautista Tafolla,

Los comentarios de Fernández Noroña contra Grecia Quiroz de deben a que la viuda de Carlos Manzo responsabilizó del asesinato de su esposo a los siguientes morenistas, lo que fue calificado por Noroña como “irresponsable”:

Respuesta de Noroña (Captura de pantalla)

Carlos Bautista Tafolla reta a Noroña a reunirse en Uruapan por comentarios contra Grecia Quiroz

También en su publicación en redes sociales, el diputado Carlos Bautista Tafolla respondió a Fernández Noroña que el hecho de que no esté Carlos Manzo no significa que Grecia Quiroz esté sola.

Asimismo, Carlos Bautista Tafolla le externó a Noroña que, si quiere seguir “respirando política”, entonces se meta con él en lugar de seguir con sus ataques contra Grecia Quiroz.

A ti, que solo te preocupa seguir respirando política: métete conmigo. Pero a Grecia, déjala en paz.

En la parte final de su mensaje, Carlos Bautista Tafolla hizo un llamado a Noroña a reunirse en Uruapan o cualquier lugar para hablar, además de reiterarle que el Movimiento del Sombrero no pertenece a la derecha.

Momentos más tarde, Noroña dijo en una publicación de X ser blanco de una campaña en su contra, sosteniendo que la alcaldesa Grecia Quiroz asume una posición fascista con ambición política para gobernar Michoacán.