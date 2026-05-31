Se reporta el rescate de nueve personas que quedaron atrapadas dentro de un elevador en la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México.

Aunque no se registraron personas con lesiones físicas, tres ciudadanos recibieron atención médica inmediata debido a crisis nerviosas.

Rescatan a nueve personas que se quedaron atrapadas en elevador de la Torre Latino

Este sábado 30 de mayo de 2026 se reportó una falla en un elevador de la Torre Latinoamericana que dejó a 9 personas atrapadas quienes ya están a salvo.

Tras recibir una llamada de emergencia, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron a auxiliar a las personas que se encontraban encerradas en el elevador.

El incidente ocurrió específicamente en el octavo piso del edificio, ubicado en el Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el operativo, se realizaron diversas maniobras para sacar a las personas del interior del elevador, de las cuales se difundió un breve video en redes sociales.

#AlMomento, informo que rescatamos a 9 personas que quedaron atrapadas en un elevador ubicado en el octavo piso de la Torre Latinoamericana, en la Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Tres personas fueron atendidas por crisis nerviosa, sin que se registraran lesionados.… pic.twitter.com/k2Fflpr65S — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 31, 2026

El director de la corporación, Juan Manuel Pérez Cova, informó a través de sus redes sociales que las nueve personas fueron puestas a salvo sin que se registraran lesionados.

No obstante, se reportó que tres de las personas rescatadas tuvieron que ser atendidas por crisis nerviosa debido al percance.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han proporcionado detalles sobre las causas que originaron la falla en el elevador.

Cabe destacar que un incidente similar ocurrió en el mismo edificio en mayo del año anterior, donde aproximadamente 10 personas también quedaron atrapadas por varios minutos.