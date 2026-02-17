Tropas de Estados Unidos que participarán en labores de adiestramiento, recibieron el aval del Senado de la República, pues el pleno aprobó en lo general y lo particular su ingreso a México.

Cabe destacar que los elementos militares de Estados Unidos, serán parte de un evento especial de adiestramiento y entrenamiento que se llevará a cabo del 27 de febrero al 15 de julio.

Tropas de Estados Unidos podrán entrar a México; Senado avaló su ingreso

Los 12 militares que forman parte de las tropas de Estados Unidos que participarán evento Capacitación MEXSOF (Defensa) que se realizará en el Estado de México y Quintana Roo, ya cuentan con el permiso del Senado.

Lo anterior debido a que en su sesión del 17 de febrero, el pleno del Senado aprobó por la vía del fast track en lo general y lo particular, la entrada de los elementos al territorio nacional.

Tropas de Estados Unidos estarán en territorio mexicano

En lo que respecta en la votación del dictamen en lo particular, el tablero mostró que se emitieron un total de 91 votos a favor, mientras que seis legisladores se abstuvieron y ninguno votó en contra.

De esa manera, las tropas de Estados Unidos podrán ingresar a México y estar en el país durante el periodo que comprende del 27 de febrero al 15 de julio, tiempo que durará el evento especial.

De la misma forma, se establece que los elementos estarán en el país sólo para ejercicios de capacitación, es decir que no van a realizar operaciones armadas o intervención directa en el tema de seguridad.

Tropas de Estados Unidos suelen ingresar a México para tareas de capacitación

Se debe resaltar que los ejercicios de capacitación y adiestramiento se llevan a cabo en el marco de los trabajos de cooperación bilateral en materia de seguridad que se han establecido entre México y Estados Unidos.

Dichas actividades son usuales, pues en promedio se llevan a cabo unos 5 eventos anuales de ese tipo, pues incluso en estos momento ya se realiza un primer congreso de adiestramiento.

Lo anterior debido a que el pasado 15 de febrero se inauguró el evento “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales“, en el que participan 19 elementos del Equipo 2 de los Navy SEAL’s.