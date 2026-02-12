Con 105 votos a favor y solo una abstención, el Senado aprobó que tropas de Estados Unidos entren a México y se queden en territorio nacional hasta el mes de abril.

Lo anterior debido a que los 19 elementos del Equipo 2 de los Navy SEAL’s de la Marina de los Estados Unidos, participarán en un evento de adiestramiento que concluirá hasta ese mes.

Marinos de Estados Unidos estarán en México por un mes

La Secretaría de Gobernación (Segob) turnó el martes 10 de febrero una solicitud al Senado en la que le pidió autorizar el ingreso de elementos de la Marina de Estados Unidos a México.

Al respecto, la Segob indicó que las tropas participarán en el evento “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales“, debido al cual estarán por dos meses en México.

Tropas de Estados Unidos (AFP)

Así se puede determinar debido a que la solicitud establece que el evento de capacitación y adiestramiento dará inicio el domingo 15 de febrero y llegará a su fin el 16 de abril.

En la sesión del 11 de febrero se analizó y aprobó la solicitud que, se detalló, establece que las tropas de Estados Unidos ingresarán a México en un avión C-130 ‘Hércules’ de la Fuerza Aérea.

Una vez en territorio nacional, los elementos castrenses se trasladarán al Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo, Campeche.

En cuanto a las actividades que se realizarán durante el evento, Segob se limitó a señalar que el seminario busca “mejorar la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales".

Niegan subordinación por ingreso de tropas de Estados Unidos

Durante la sesión del 11 de febrero en la que se aprobó el ingreso de las tropas de Estados Unidos a México, la senadora Raquel Bonilla negó que el hecho implique un acto de subordinación.

Sobre el tema, la senadora de la bancada de Morena y secretaria de la Comisión de Marina apuntó que los ejercicios tienen el objetivo de fortalecer las capacidades de las fuerzas armadas de México.

En ese sentido, rechazó que el ingreso de los 19 elementos del Equipo 2 de los Navy SEAL’s de la Marina de Estados Unidos represente “subordinación no cesión de competencias”.

“Por el contrario, constituyen un ejercicio de coordinación regulada que fortalece las capacidades nacionales, bajo conducción civil y con pleno control del Estado mexicano” Raquel Bonilla. Secretaria de la Comisión de Marina de Senado

Al explicar lo que ocurrirá, Raquel Bonilla sostuvo que ninguna fuerza extranjera puede ni operará al margen de la ley, pues garantizó que se conducirán bajo el mandato constitucional.