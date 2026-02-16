El Senado de la República analiza la solicitud enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para permitir el ingreso de 12 militares de Estados Unidos a México entre el 27 de febrero y el 15 de julio de 2026.

La Comisión de Defensa Nacional en el Senado de la República revisa la autorización, que contempla labores de adiestramiento en coordinación con la Sedena en centros de Tamaulipas, San Miguel de los Jagüeyes y Cozumel.

Las tropas de Estados Unidos, pertenecientes al séptimo grupo de Operaciones Especiales Norte, ingresarían a México con armamento y equipo militar para la capacitación.

Senado podría aprobar permiso para el ingreso de tropas de Estados Unidos a México

La Comisión de Defensa recibió la solicitud desde la Presidencia para el ingreso de 12 militares estadounidenses a México para acciones de adiestramiento.

Ahora dicha comisión del Senado analiza su autorización, con el que las tropas de Estados Unidos estarían en territorio nacional del 27 de febrero al 15 de julio de 2026.

Los 12 militares estadounidenses participarán en el entrenamiento “Capacitación MEXSOF” en el que también participará la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Se trata de tropas pertenecientes al séptimo grupo de Operaciones Especiales Norte.

Tropas de Estados Unidos ingresarán armamento a México para capacitación

Dentro de la solicitud también se señala que los 12 militares estadounidenses que entrarán a México de aprobarse la solicitud, ingresarán armamento y equipo militar para la capacitación.

Las capacitaciones se realizarán en centros de adiestramiento en:

Tamaulipas

San Miguel de los Jagüeyes

Cozumel

Cabe señalar que las tropas de Estados Unidos aterrizarán en la base militar de Santa Lucía, ubicada en el Estado de México.

Recientemente se aprobó el ingreso de 19 militares estadounidenses a México para otro programa de capacitación; permanecerán en el país del 15 de febrero al 16 de abril de 2026.