El Senado de la República aprobó la salida de 60 elementos marinos mexicanos de territorio nacional para su participación en un evento de capacitación.

Se trata de elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina para participar acudir a una capacitación en un centro militar de Mississippi, Estados Unidos.

Senado aprueba por unanimidad permiso a marinos para capacitarse en Estados Unidos

En el marco de cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, el Senado aprobó la salida de 60 miembros de la Secretaría de Marina de territorio nacional para viajar a Estados Unidos.

Por unanimidad, con un conteo de 69 votos, la Cámara de Senadores aprobó la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para permitir la salida de los marinos.

Esto con el fin de participar en la capacitación nombrada “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales” que se desarrollará del 6 de abril al 30 de mayo.

Los 60 elementos de la Marina saldrán del aeropuerto de Toluca el próximo 1 de abril con destino al Camp Shelby Joint Forces Training Center en Mississippi.

Marinos de México viajan a Estados Unidos para capacitación

Los 60 elementos de la Marina que permanecerán del 6 de abril al 30 de mayo en un campo de entrenamiento de Estados Unidos, recibirán capacitación y realizarán prácticas.

De acuerdo con lo aprobado, los marinos mexicanos llevarán equipo táctico y armamento orgánico, sin municiones, en el avión de la Marina que los llevará a su destino en Estados Unidos.

En dicho periodo, realizarán ejecuciones de maniobras a nivel de batallón, así como:

tiro de artillería

ejercicio de infantería mecanizada

prácticas con fuego real

Cabe señalar que la cooperación binacional entre México y Estados Unidos incluye la capacitación de las fuerzas armadas de ambos países.

Recientemente, se aprobó la entrada de militares estadounidenses a México para su capacitación en el Estado de México y Quintana Roo.

Estas tropas de Estados Unidos permanecen en el país desde el 27 de febrero y hasta el 15 de julio 2026.