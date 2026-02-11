El pleno del Senado de la República recibió una nueva solicitud para que autorice el ingreso a territorio mexicano de un grupo de elementos de la Marina de Estados Unidos.

Una vez superadas las tensiones por el ingreso de aviones militares a territorio nacional, el Senado recibió una solicitud para que permita la llegada de integrantes de la Marina de Estados Unidos.

Se trata de una petición para que se autorice el ingreso de 19 elementos del Equipo 2 de los Navy SEAL’s de la Marina de los Estados Unidos, para que participen en el evento “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales“.

Es decir, es una petición usual que las fuerzas armadas de Estados Unidos y otros países presentan para que algunos de sus elementos sean parte de eventos de adiestramiento, como ocurre varias veces al año.

Con respecto al evento al que fueron invitados los elementos castrenses de Estados Unidos, en la petición se apunta que iniciará el 15 de febrero y concluirá el 16 de abril de 2026.

De la misma forma, se explica que las actividades tendrán lugar en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en San Luis Carpizo, Campeche, así como en el Sector Naval de Cd. del Carmen.

¿Senado está facultado para autorizar ingreso de Marina de Estados Unidos?

Durante la controversia que se generó por el sobrevuelo de aviones militares de Estados Unidos, la Mesa Directiva del Senado negó que el órgano legislativo esté facultado para permitir la entrada de las aeronaves.

No obstante, en el caso del ingreso de elementos de la Marina de Estados Unidos, el Senado sí es la instancia responsable de permitir o rechazar las solicitudes de entrada.

Lo anterior debido a que el Artículo 76, fracción III de la Constitución federal establece de manera expresa que el Senado tiene la facultad exclusiva para decidir si 2se autoriza o no el ingreso.

“Son facultades exclusivas del Senado: Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas" Artículo 76, fracción III de la Constitución

Debido a lo que se indica en el artículo, se establece que el Senado es responsable de las peticiones de fuerzas armadas extranjeras que vienen a entrenar o participar en ejercicios conjuntos o realizar actividades oficiales.

En tanto, el Ejecutivo, ya sea la misma Presidencia o la Secretaría de Gobernación , son quienes envían la solicitud, siendo el reciente caso la Segob la instancia que presentó la petición al Senado.