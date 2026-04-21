La presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó que recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum una solicitud para permitir el ingreso de tropas de Estados Unidos a México.

Mediante redes sociales, Laura Itzel Castillo compartió el documento de la solicitud, el cual detalla que serán 23 soldados de Estados Unidos lo que ingresarán a territorio mexicano.

Sheinbaum envía al Senado solicitud para que tropas de Estados Unidos ingresen a México

El Senado de la República confirmó que recibió una solicitud de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum para permitir el ingreso a México de 23 elementos de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

De acuerdo con el documento, se trata de 23 soldados pertenecientes al Equipo 8 de NAVY SEAL’s, los cuales llevarán a cabo ejercicios de adiestramiento.

Puntualmente, se trata del evento SOF 4, cuyo objetivo es robustecer las capacidades técnicas del personal de Fuerzas Especiales mexicanas.

Este se llevará a cabo del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026, en los estados de Campeche, Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México.

US ARMY (US Army AP photo)

El documento detalla que los 23 soldados de Estados Unidos arribarán a nuestro país en un avión Hércules C-130, el cual aterrizará en el Aeropuerto de de Toluca.

De acuerdo con Laura Itzel Castillo, los elementos estadounidenses también llevarán a cabo un ejercicio multinacional anfibio llamado Fénix 2026, el cual se celebrará del 8 al 30 de mayo de 2026 en Campeche.

Así, será el Pleno del Senado quien analice la solicitud y brinde la autorización correspondiente para el ingreso de las tropas de Estados Unidos a México-