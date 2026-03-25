La Secretaría de Marina (Semar) confirmó el envío de una delegación mexicana para una visita al USS Nimitz de Estados Unidos.

De acuerdo con la Marina, se decidió conformar una delegación oficial, en atención a la invitación de Ronald Douglas, embajador de Estados Unidos en México, para conocer el portaaviones.

Esta delegación está conformada por miembros de:

Semar envía delegación mexicana a conocer el USS Nimitz de Estados Unidos

La Semar compartió que una delegación mexicana fue enviada a una visita sobre aguas internacionales para conocer el USS Nimitz.

Se trata de un portaaviones perteneciente a la Armada de Estados Unidos que recibió a la delegación mexicana durante una visita protocolaria frente a las costas del Pacífico mexicano.

La visita se da en el marco del recorrido del USS Nimitz desde Sudamérica hacia su puerto base en la Estación Naval en Norfolk Virginia.

“Este tipo de actividades son usuales dentro del marco de las relaciones diplomáticas entre fuerzas armadas y se llevó a cabo con respeto a la soberanía nacional y con el fin de fomentar la confianza mutua entre ambos países” Semar

Delegación mexicana visita el USS Nimitz de Estados Unidos (Official U.S. Navy )

USS Nimitz visita países de América Latina en su camino a Estados Unidos

El USS Nimitz recibió a una delegación mexicana como parte de la operación Southern Seas 2026, en la que se busca un ejercicio multinacional para reforzar la cooperación marítima.

El portaaviones CVN-68 navega junto con el destructor lanzamisiles USS Gridley, DDG-101, para realizar:

ejercicios de paso

operaciones en el mar

intercambios técnicos

visitas de alto nivel

De acuerdo con la información oficial, el operativo prevé actividades con fuerzas navales de: