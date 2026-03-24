El entrenamiento militar Vital Archer es un ejercicio de seguridad contra el terrorismo liderado por Estados Unidos que podría realizarse en México como parte de los preparativos para el Mundial de Fútbol 2026.

Además de enfocarse en el combate al terrorismo, este entrenamiento también contempla operaciones de defensa ante posibles amenazas con armas de destrucción masiva.

Con este tipo de ejercicios de élite, tropas de México y Estados Unidos realizarían adiestramientos conjuntos para fortalecer la coordinación y respuesta ante emergencias durante eventos internacionales de gran escala.

¿Qué es Vital Archer? El entrenamiento militar de Estados Unidos contra el terrorismo

El entrenamiento Vital Archer está coordinado por el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) y el Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales de Canadá.

Este ejercicio busca implementarse en México como parte de las medidas de seguridad ante la llegada de millones de turistas que asistirán al Mundial de Fútbol 2026, que tendrá sedes en territorio mexicano.

El programa incluye simulaciones de alto riesgo, operaciones conjuntas de respuesta y ejercicios de vigilancia, diseñados para apoyar a las autoridades civiles ante posibles amenazas.

Además, contempla escenarios altamente realistas que permiten a las fuerzas participantes entrenar la prevención y respuesta ante amenazas terroristas en eventos masivos, como podría ser una Copa del Mundo.

Gobierno de México pide autorización al Senado para realizar el entrenamiento Vital Archer

Como parte de este plan, el Gobierno de México solicitó autorización al Senado de la República para llevar a cabo el ejercicio denominado “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio Vital Archer”.

La solicitud busca permitir el ingreso de tropas estadounidenses al país para participar en estos entrenamientos conjuntos enfocados en la seguridad durante el Mundial.

Cabe recordar que por su parte el Gobierno de México prepara el Plan Kukulkán que también reforzará la seguridad en el país.