El Senado analizará en sesión una propuesta enviada por el Ejecutivo Federal para permitir que militares de Estados Unidos ingresen a México para entrenamientos de seguridad de cara al Mundial 2026.

La propuesta busca que personal especializado brinde capacitación y adiestramiento a las fuerzas armadas mexicanas, con el objetivo primordial de garantizar la protección de quienes asistan al Mundial 2026.

Senado analizará permiso para que militares de EU ingresen a México; entrenamientos por Mundial 2026 durarían un mes

Este martes 24 de marzo, la Cámara de Senadores analizará una petición para permitir que 35 militares de Estados Unidos ingresen a México con el fin de llevar a cabo entrenamientos de seguridad con motivo del próximo Mundial 2026.

La solicitud formal, gestionada a través de la Secretaría de Gobernación, señalan que se trata de acciones que enmarcan un esfuerzo coordinado entre México y Estados Unidos para fortalecer los mecanismos de respuesta institucional y la vigilancia en las zonas de mayor afluencia durante el desarrollo del torneo de futbol internacional.

De acuerdo con la propuesta, el programa de entrenamiento, denominado como “VITAL ARCHER”, está proyectado para llevarse a cabo del 3 de abril al 1 de mayo de 2026.

AP Photo (US Army AP photo)

Según los documentos turnados a la Comisión de Marina para su revisión, estas actividades se centrarán exclusivamente en el intercambio de información operativa y la implementación de protocolos de actuación ante posibles riesgos, descartando cualquier tipo de participación en operativos de combate dentro del territorio nacional.

Estos entrenamientos forman parte integral del denominado Plan Kukulkán, una estrategia de seguridad de amplio alcance que prevé un despliegue coordinado en las sedes del Mundial 2026, Ciudad de México (CDMX), Guadalajara y Monterrey, abarcando desde la vigilancia en estadios y hoteles hasta la protección de infraestructura crítica y principales vialidades.