El Pleno del Senado aprobó durante sesión ordinaria del jueves 19 de marzo, el envío de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a Estados Unidos para recibir una capacitación.

El adiestramiento titulado “Aumentar la capacidad operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, se llevará a cabo del 6 de abril al 30 de mayo en el Camp Shelby Joint Forces Training Center en Mississippi.

Senado aprueba con unanimidad envío de elementos de Marina a Estados Unidos para capacitación

Con unanimidad de 69 votos, el Senado concedió la salida de 60 elementos de la Marina, integrantes de la Unidad Naval de Operaciones Especiales, para que participen en un adiestramiento llevado a cabo en Estados Unidos.

La capacitación para la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Semar se llevaría a cabo del 6 de abril al 30 de mayo de 2026, aunque los elementos viajarán a Estados Unidos el 1 de abril.

El traslado de los elementos se realizará el 1 de abril en una aeronave de la Semar que partirá desde el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, y llevarán equipo táctico y armamento orgánico, sin municiones.

El adiestramiento fue definido de alto nivel con objetivo perfeccionar procedimientos tácticos así como de movilidad y control de comunicaciones seguras, como vigilancia avanzada mediante drones.

Senado aprueba envío de elementos de Marina a Estados Unidos para capacitación (Captura de pantalla)

El dictamen que solicitó la salida de elementos de Marina también se alinea con los ejes de la Semar, referente a fortalecer la seguridad marítima para desarrollo nacional.

Envío de elementos de la Marina a Estados Unidos enmarca principio de coordinación: Morena

La petición del envío de elementos de Semar a Estados Unidos para capacitación fue presentada por el presidente de la comisión de Marina del Senado, Carlos Lomelí, quien destacó los principios detrás de la solicitud.

Resaltó que el envío de tropas para la capacitación es parte de la responsabilidad compartida y confianza mutua, siempre bajo respeto de la soberanía nacional y cooperación binacional sin subordinación.

Además, la capacitación de elementos de la Marina es una inversión directa para la paz de México, así como el mejorar una capacidad de respuesta ante amenazas cada vez más complejas.