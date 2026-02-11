Es oficial: 19 militares del Equipo Navy SEAL 2 de la Marina de Guerra de Estados Unidos, podrán ingresar a México este primer trimestre del 2026.

Con 105 votos a favor, cero en contra y una abstención, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que autoriza su ingresó a territorio mexicano en periodo que abarca del 15 de febrero al 16 de abril.

Equipos de tierra, mar y aire de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, conocidos como Navy Seal o simplemente Seal, llegarán a territorio nacional bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de los EEUU tipo C-130 llamada “Hércules”.

Militares Navy SEAL ingresarán a territorio mexicano (Andrea Murcia / Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Revelan motivo real del ingreso de militares estadounidenses a México

El dictamen aprobado previamente por la Comisión de Marina y, posteriormente, por la Cámara de Senadores, reforzará la seguridad y defensa en México.

Además de fortalecer las habilidades tácticas individuales y colectivas de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México, tiene como objetivo establecer y desarrollar una compatibilidad con los Navy SEAL.

De acuerdo con el Senado:

“Esto no implica subordinación ni cesión de competencia, por el contrario, constituye el ejercicio de coordinación regulada que fortalece las capacidades nacionales, y bajo conducción civil y con pleno control de Estado” Cámara de Senadores

✅Senado aprueba ingreso de fuerzas especiales de EU a México.



Este “adiestramiento” se llevará a cabo en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, así como en el Sector Naval de Ciudad del Carmen, ambos ubicados en Campeche.

Al respecto, Enrique Vargas Del Villar, senador del Partido Acción Nacional (PAN), propuso una modificación al dictamen, la cual fue avalada por la Comisión de Marina.

Por lo que una vez que concluya el adiestramiento de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México, la Secretaría de Marina remitirá al Senado de la República un informe detallado.

Es escrito deberá presentarse durante los 30 días posteriores a la conclusión de la capacitación.

