El secretario de Salud David Kershenobich reveló durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, los resultados de laboratorio vinculando las muertes por suero vitaminado en Sonora.

“Recogieron todas las muestras para COFEPRIS, están siendo analizadas. Ya hay algunos resultados preliminares y también se hizo un análisis de los datos clínicos de esos pacientes. Lo que tuvieron fue en ocasiones, una avance muy rápido de síntomas.” David Kershenobich, secretario de Salud

De acuerdo a David Kershenobich, las muertes por el suero vitaminado que se aplicó en una clínica de Hermosillo, Sonora, se debió a una sepsis bacteriana, con evidencia de glóbulos blancos elevados.

Muertes por suero vitaminado en Sonora: confirman sepsis bacteriana como causa

El secretario de Salud, David Kershenobich, reveló durante la conferencia presidencial de este 7 de abril, que las muertes por suero vitaminado contaminado en Hermosillo están asociados a sepsis bacteriana, con evidencia de glóbulos blancos elevados en los análisis de laboratorio.

Kershenobich detalló que los resultados de laboratorio indican la presencia de un contaminante bacteriano, lo que provocó infecciones graves en el torrente sanguíneo.

Las autoridades federales, en coordinación con Cofepris y la Dirección General de Epidemiología, continúan los análisis para identificar el microorganismo exacto y evaluar posibles riesgos sanitarios en terapias intravenosas de vitaminas como este, el cual fue suministrado por el doctor Jesús Maximiano Verduzco.

“De las muestras que se han obtenido, mas bien de los exámenes de laboratorio que se alcanzaron a hacer en algunos de ellos, lo que se tiene es una evidencia de que a lo mejor existe algún contaminante bacteriana porque tuvieron cifras de glóbulos blancos muy altos y coagulación intravascular. Son fenómenos que se asocian a sepsis.” David Kershenobich, secretario de Salud

David Kershenobich revela que hay 11 víctimas identificadas en el caso de los sueros vitaminados

Durante la participación de David Kershenobich, secretario de Salud en la mañanera de Claudia Sheinbaum, reveló que hasta el momento se han identificado 11 víctimas de los sueros vitaminados de Sonora.

Sin embargo, no se contabilizó a la joven de 19 años llamada Lucero del Carmen Luna Ramírez y quien, de acuerdo a los reportes murió el pasado 22 de febrero tras haber recibido también un suero vitaminado y quien aparentemente, murió por complicaciones del mismo.

“De los sueros de Sonora, hay 10 personas que resultaron afectadas; 6 de ellos fallecieron, 2 han sido dados de alta, 2 permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado de gravedad. Hay un décimo primer caso que no recibió suero pero sí recibió inyección en la rodilla y también presentó síntomas, ese ya está dado de alta.” David Kershenobich, secretario de Salud

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, se confirmó que ya suman 7 personas muertas tras recibir estos tratamientos intravenosos en una clínica privada de la capital sonorense.

Las víctimas acudieron por malestares como fatiga o resaca, y los sueros eran preparados de forma individual por el médico tratante.

De momento, David Kershenobich, secretario de Salud, aseguró que están en espera de los resultados finales para poder hacer un análisis y hacer un llamado a la población para que:

Eviten tratamientos intravenosos en establecimientos sin certificación sanitaria.

Verificar que los sueros sean preparados en farmacias o laboratorios autorizados.

Consultar siempre con médicos certificados antes de someterse a terapias “wellness” o revitalizantes.

De acuerdo con el secretario de Salud, aseguró que se está analizando el contenido de los sueros vitaminados: