La Secretaría de Salud de Sonora confirmó 11 casos sospechosos y 8 muertes vinculadas a la aplicación de sueros vitaminados en una clínica privada de Hermosillo.

Entre los afectados se encuentra una persona hospitalizada en estado grave y dos más que lograron recuperarse.

Tras la clausura del establecimiento, se mantiene un monitoreo epidemiológico para evitar nuevos contagios.

Los medicamentos y soluciones hallados en el consultorio del médico Jesús Maximiano Verduzco Soto siguen en análisis por autoridades federales, mientras la Fiscalía investiga por homicidio culposo y mala praxis.

Sonora confirma 11 casos y 8 muertes por sueros vitaminados (@ssaludsonora / X )

La Secretaría de Salud Sonora confirma 11 casos y 8 muertes por sueros vitaminados

Hasta el martes 7 de abril, Secretaría de Salud Sonora confirmó 11 casos y 8 muertes vinculadas a la aplicación de suero vitaminado.

Entre los afectados se encuentra una persona hospitalizada en estado de gravedad y otras dos más que lograron recuperarse.

De acuerdo con los reportes, todos los casos se encuentran asociados a la aplicación del suero vitaminado por el mismo médico tratante.

Luego de la clausura de la clínica en donde se preparaban y aplicaban los sueros vitaminados, la Secretaría de Salud Sonora espera que ya no se registren nuevos caos.

La Secretaría de Salud Sonora confirmó que el monitoreo epidemiológico sigue activo y se mantiene la vigilancia para detectar cualquier posible evento relacionado.

Por lo que reiteró que seguirá informando de manera oportuna sobre los avances del caso.

La Secretaría de Salud Sonora confirma que las soluciones de la clínica siguen en análisis

Tras el caso, el establecimiento fue clausurado y la Fiscalía de Sonora inició una investigación por homicidio culposo y mala praxis contra el médico responsable, quien se encuentra prófugo.

Los medicamentos y soluciones encontradas en el consultorio del médico Jesús Maximiano Verduzco Soto siguen en análisis por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (Ccayac) del Gobierno Federal.

Esto con el objetivo de determinar si los productos utilizados cumplían con la normatividad sanitaria o si representan un riesgo para la salud.

Se mantienen acciones coordinadas con la Coesprisson, Cofepris y Fiscalía General de Justicia de Sonora, incluyendo vigilancia epidemiológica, verificación sanitaria y análisis de muestras.