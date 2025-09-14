Fátima Bosch Fernández se coronó el 13 de septiembre de 2025 como la primera representante de Tabasco en obtener el título de Miss Universe México 2025, marcando un hecho histórico para su estado y para el certamen de belleza más importante del México.

Fátima Bosch Fernández es sobrina de Mónica Fernández Balboa, directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Su triunfo la posiciona como una de las figuras emergentes en el ámbito internacional, al ser la encargada de representar a México en la próxima edición de Miss Universe, que se celebrará el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall, Pak Kret, en Nonthaburi, Tailandia

Con este reconocimiento, Fátima Bosch Fernández se convierte en un referente para jóvenes que buscan abrirse paso en la moda, el modelaje y los concursos de belleza.

Más allá del certamen, la atención mediática también recayó en los lazos familiares de Fátima Bosch Fernández.

La nueva Miss Universe México 2025 es sobrina de Mónica Fernández Balboa, actual directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo encargado de administrar y subastar bienes asegurados por el Estado.

Mónica Fernández Balboa cuenta con una larga trayectoria política y ha ocupado cargos de gran relevancia a nivel nacional.

Aunque Fátima Bosch Fernández ha subrayado que su triunfo es resultado de años de preparación, la conexión con su tía, Mónica Fernández Balboa, ha generado conversación pública sobre la intersección entre política y certámenes de belleza.

Con este título, la modelo tabasqueña llevará el nombre de México y de Tabasco al escenario internacional, con la expectativa de colocar al país nuevamente entre los finalistas de Miss Universe 2025.