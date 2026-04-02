Se reporta la muerte de cuatro personas tras aplicación de suero vitaminado en una clínica privada en Hermosillo, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mantiene indagatorias y espera que los resultados de los peritajes permitirán definir la relación entre el tratamiento administrado y los fallecimientos.

Se reportan cuatro muertes tras uso de suero vitaminado en Hermosillo

Alertan de cuatro muertes que estarían ligadas a la aplicación de un suero vitaminado vía intravenosa en una clínica privada en la colonia Jesús García, al norte de Hermosillo.

Alertan por cuatro muertes tras uso de suero vitaminado en Hermosillo (@michelleriveraa / X )

Hasta el momento se han reportado las muertes de:

Dinora Ontiveros, se reportó un deterioro crítico que derivó en insuficiencia renal, hepática y neumonía

Catalina Figueroa

Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo Sebastián Almeida

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer estas cuatro personas presentaron afectaciones en su salud tras someterse al mismo tratamiento de suero vitaminado.

Algunos reportes han señalado que se trataba de un medicamento homeopático de la empresa Rubio Pharma.

Sin embargo, hasta el momento no se tiene claridad sobre los componentes del suero aplicado y los protocolos médicos utilizados .

Familiares de Dinora Ontiveros señalaron como responsable del procedimiento al médico Jesús Maximiliano “N”, quien habría aplicado el tratamiento.

Además de las personas que lamentablemente perdieron la vida, se han reportado que habría otras personas que permanecen en estado de salud grave con cuadros clínicos parecidos, caracterizados por:

Hipotensión

Disminución de plaquetas

Complicaciones sistémicas graves

Luego de las muertes de estas cuatro personas, se han encendido las alertas sobre un posible patrón de riesgo en este tipo de procedimiento.

Fiscalía de Sonora investiga muertes tras recibir suero vitaminado en Hermosillo

Tras registrarse estas cuatro muertes, la Fiscalía de Sonora investigaría el caso para esclarecer si hubo una posible negligencia médica o si fue el uso de sustancias lo que pudo haber provocado los daños a la salud de los pacientes.

Las autoridades mantienen una investigación en curso por la muerte de padre e hijo en una clínica de Hermosillo, en donde ya se habían realizado diligencias ministeriales y sanitarias.

Como parte de las diligencias ministeriales, autoridades realizaron un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Jesús García, donde se aseguraron medicamentos, soluciones inyectables, botellas con líquidos, expedientes, equipo de cómputo y dispositivos de videovigilancia.

Todos estos elementos quedaron bajo resguardo para su análisis pericial, para identificar la sustancia utilizada en el procedimiento y verificar las condiciones en que se realizó el tratamiento intravenoso.

Se dio a conocer que el inmueble sigue asegurado y procesado por personal ministerial, pericial y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

Hasta el momento no se ha reportado la detención de alguna persona, pero la Fiscalía indicó que la persona que presuntamente suministró el medicamento a las víctimas fue plenamente identificada y se encuentra bajo investigación.