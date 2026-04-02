La muerte de cuatro personas en Hermosillo, presuntamente ligada a la aplicación de sueros intravenosos vitaminados, ha encendido las alertas sobre los riesgos de este procedimiento.

Aunque se promocionan como una solución rápida para la fatiga o la hidratación, especialistas advierten que su uso sin supervisión médica rigurosa puede provocar complicaciones graves como falla renal, arritmias, sepsis o incluso la muerte si el producto está contaminado.

Las autoridades sanitarias investigan si hubo negligencia o irregularidades en la clínica privada donde se aplicaron.

Esto es lo que se sabe sobre el fármaco utilizado en el suero vitaminado ligado a la muerte de cuatro personas

Gran conmoción se ha generado luego de que se han reportado cuatro muertes que estarían ligadas a la aplicación de un suero vitaminado vía intravenosa en una clínica privada en la colonia Jesús García, al norte de Hermosillo.

Muertes en Hermosillo por suero vitaminado: qué se sabe del fármaco (@katthyaaa / X )

De acuerdo con los primeros reportes, las personas habrían presentado un deterioro critico en su salud tras someterse al mismo tratamiento de suero vitaminado con fármacos.

Algunos reportes han señalado que se trataba de un medicamento homeopático de la empresa Rubio Pharma.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado sobre cuál era la sustancia contenida en los sueros y los protocolos médicos utilizados.

Las autoridades sanitarias se encuentran investigando para esclarecer si hubo una posible negligencia médica o si fue el uso de ciertas sustancias lo que pudo haber provocado la muerte de los pacientes.

¿Qué es el suero vitaminado y cuáles son los problemas que podría causar si no se aplica correctamente?

El suero vitaminado suele tener una mezcla de vitaminas, minerales, antioxidantes y electrolitos (como magnesio, calcio, potasio, sodio, complejo B y vitamina C) disueltos en una solución salina o solución de Hartmann o glucosa.

En ocasiones a los sueros vitaminados se les agrega algunos medicamentos antiinflamatorios, esteroides, analgésicos y medicamentos para contrarrestar los vómitos.

Estos sueros son administrados directamente al torrente sanguíneo mediante infusión intravenosa.

Los sueros vitaminados no están preparados por un ingrediente en específico, pues depende del aplicador.

Estos sueros se promocionan como una solución para la fatiga, reforzar el sistema inmune, hidratar intensamente y acelerar la recuperación.

Algunas personas incluso los utilizan para aliviar los síntomas de la resaca, aunque esto no ha sido recomendable.

Los sueros vitaminados no se encuentran exentos de riesgos graves si no se aplican bajo una supervisión médica rigurosa.

El infectólogo Alejandro González Mares reveló que cualquier solución vitaminada que se encuentre contaminada, podría causar la muerte de una persona o generar un estado de gravedad como la septicemia o un choque séptico.

Los suelos vitaminados podrían considerarse seguros si las vitaminas y el suero en su composición están empacados, sellados adecuadamente y si se utiliza material estéril.

Pero si se violaron algunos sellos de seguridad o si el medicamento, las vitaminas o el propio suero vienen contaminados pueden ocasionar serios problemas.

Alejandro González Mares advirtió que estos productos deben de estar bien guardados, conservarse en una temperatura adecuada y transportarse de manera propicia para evitar el crecimiento de bacterias, esporas y hongos.

De acuerdo con los expertos el uso suero vitaminado puede traer consecuencias a la salud como:

Falla renal: Las vitaminas son filtradas por los riñones, una carga súbita puede causar un colapso.

Arritmias cardiacas: El desequilibrio de electrolitos puede alterar el ritmo del corazón.

Infecciones en la sangre: Cualquier error en la esterilización de la aguja o el catéter puede causar sepsis.

Embolias gaseosas: La mala aplicación puede introducir burbujas de aire en las venas.

Falsa sensación de salud: Estos sueros suelen enmascarar enfermedades reales que necesitan diagnóstico.