Un paciente de la clínica en Hermosillo clausurada por la muerte de al menos 6 personas que se aplicaron un suero vitaminado relató en redes sociales su mala experiencia con este tratamiento.

A través de redes sociales, el paciente identificado como Julio Gaxiola, compartió que, a pesar de que no creía en la efectividad del suero vitaminado, acudió en 3 ocasiones por insistencia de su familia.

“Este soy yo aplicándome un “suero vitaminado” en la “clínica” de la Col. Jesús García aquí en Hermosillo, donde ya van varios muertos. Lo peor del caso es que NUNCA CREÍ en estos sueros… Hace meses que estoy lidiando con un problema de salud físico y emocional, la gente que te rodea empieza a recomendarte esto y lo otro. Entre todas esas recomendaciones, los sueros” Julio Gaxiola, paciente de clínica de Hermosillo

La mala experiencia de un paciente en la clínica de Hermosillo

Julio Gaxiola acudió a la clínica del médico Jesús Maximiano Verduzco Soto en Hermosillo para aplicarse un suero vitaminado por recomendación de sus familiares.

Pese a su negativa a gastar dinero en los sueros vitaminados, acudió en 3 ocasiones debido a que sus familiares decidieron “patrocinarle” este tratamiento con intención de ayudarlo.

“Conmovido por la buena voluntad de mis familiares, finalmente acepté. Total, lo que podía pasar era que el suero me hidratara, me repusiera alguna vitamina que me hiciera falta y si no, pues lo orino todo. Además, muchos familiares y gente cercana se los aplicaban y no les pasaba nada malo” Julio Gaxiola, paciente de clínica de Hermosillo

Paciente relata su mala experiencia en clínica de sueros vitaminados de Hermosillo (Especial)

Sin embargo, al entrar en el consultorio, vio al doctor vestido con “un mandil de plástico lleno de polvo blanco y una jeringa de esas como para rellenar pavos, preparaba todos los sueros”.

Luego de que el médico le preguntara sobre su estado de salud, preparó el suero vitaminado que le administró momentos después mientras le aseguraba que con ellos dejaría los antidepresivos y antiepilépticos.

“Ya con eso, una red flag más a la colección, porque hablar de quitarle la medicación a alguien así de sencillo no me latió. Mi intuición me decía: sal corriendo. Pero no quería ser el testarudo malagradecido” Julio Gaxiola, paciente de clínica de Hermosillo

“Formuló el suero cargado”; paciente relata la última cita en la clínica de Hermosillo

Julio Gaxiola señaló que, a pesar de que no le gustó su primera impresión sobre el trato médico, así como de las instalaciones, acudió 3 veces debido a la insistencia de su familia.

Sin embargo, en su tercera cita, el suero vitaminado le provocó un sueño pesado del que despertó gracias a una paciente que le indicó que la sonda se le estaba “llenando de sangre”.

“La tercera, y por la que ya no quise volver, fue la definitiva. Creo que me formuló el suero tan ‘cargado’ que literalmente me quedé profundamente dormido. El suero se acabó y tuve reflujo de sangre… y la enfermera, bien gracias. Me tuvo que despertar una mujer enseguida de mí que me dijo ‘despierta, se te está llenando de sangre’” Julio Gaxiola, paciente de clínica de Hermosillo

En ese momento, decidió no volver a ir a pesar de la insistencia de sus amigos y familiares.

El paciente de esta clínica en Hermosillo resaltó que su última aplicación ocurrió “hace dos semanas” y está nervioso tras conocer que una de las víctimas mortales “se lo aplicó en febrero y murió hasta marzo”.