El diputado de Gibrán Ramírez, integrante de Movimiento Ciudadano, se sumó a las peticiones para que la Fiscalía General de la República solicite el desafuero del senador morenista Enrique Inzunza, señalado en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

"La Fiscalía General de la República debe solicitar ya el desafuero del senador Enrique Inzunza”, Gibrán Ramírez, diputado de MC

El pasado 21 de mayo de 2026, Gibrán Ramírez publicó un video en redes sociales donde informó que presentó un exhorto a la FGR para que proceda contra el senador de Morena.

El diputado sostuvo que corresponde a la Fiscalía solicitar “de inmediato” el desafuero de Enrique Inzunza ante la Cámara de Diputados.

Presenté un exhorto a la Fiscalía General de la República para que se proceda a retirar el fuero constitucional y permitir el ejercicio de la acción penal contra el senador Enrique Inzunza.



Te cuento por qué👇🏽 pic.twitter.com/V6khM1a360 — Gibrán Ramírez Reyes🖋 (@gibranrr) May 21, 2026

Gibrán Ramírez asegura que existen pruebas contra Enrique Inzunza

Durante su mensaje, Gibrán Ramírez afirmó que existen pruebas suficientes contra Enrique Inzunza y señaló que la propia FGR ha dado cuenta de diversos indicios relacionados con la presunta sustracción de Ismael Zambada.

El legislador aseguró que en el predio donde presuntamente fue llevado Ismael Zambada se encontraron muestras hemáticas. Ese mismo lugar, dijo, habría sido escenario de la muerte de Héctor Melesio Cuén en medio de la disputa por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Además, acusó a Enrique Inzunza y al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de presuntamente impulsar un montaje a través de la Fiscalía de Sinaloa, versión que posteriormente —aseguró— fue desmentida por la propia FGR.

Gibrán Ramírez también sostuvo que existen testimonios y señalamientos provenientes de Estados Unidos contra el senador morenista.

Gibrán Ramírez advierte que la FGR sería “cómplice” si no entrega el expediente

En otro señalamiento, el diputado de Movimiento Ciudadano afirmó que, si la FGR no entrega el expediente de Enrique Inzunza a la Cámara de Diputados, la institución “sería cómplice”.

Mientras tanto, la FGR mantiene abiertas investigaciones sobre otros funcionarios de Sinaloa señalados en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento, Enrique Inzunza no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones ni ha acudido a sesiones en la Cámara de Senadores.