El número de muertes por los sueros vitaminados en Hermosillo, Sonora, ha subido a 7, siendo la última una joven de 19 años de edad quien murió tras complicaciones; ya hay una denuncia.

Se trata de Lucero del Carmen Luna Ramírez de 19 años de edad, quien murió el pasado 22 de febrero tras complicaciones por haberle administrado el suero vitaminado vía intravenosa, por lo que su familia presentó denuncia formal una vez que se dieron a conocer los casos anteriores.

Es por eso que ahora la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía de Sonora, ya está investigando los casos; se sabe que la joven permaneció hospitalizada cerca de dos semanas antes de su muerte por el suero vitaminado.

Aumenta a 7 las víctimas de los sueros vitaminados de Sonora

Se ha dado a conocer que las víctimas del suero vitaminado en Hermosillo, Sonora han aumentado a 7; esto tras revelarse que una joven de 19 años, Lucero Luna Ramírez, murió por complicaciones derivadas del suero intravenoso.

De acuerdo a la información, Lucero presentó graves complicaciones de salud después de recibir el tratamiento en la misma clínica y con el mismo médico vinculado a otras seis muertes.

⚠️ Sube a 7 la cifra de muertes ligadas a la aplicación de sueros vitaminados en Sonora 💉: Lucero Luna Ramírez, de 19 años y originaria de Hermosillo, falleció en febrero; su familia ya presentó una denuncia formal por el caso.#PorLaMañana con Manuel Feregrino (@ConFeregrino)… pic.twitter.com/DkfGS0cayO — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 7, 2026

Hasta el momento, las autoridades han confirmado 6 muertes y al menos 9 casos totales asociados a la aplicación de estos sueros vitaminados en la Clínica de Medicina Regenerativa Celular, también referida como Medicina Biológica Regenerativa.

La cual está ubicada en la colonia Jesús García de Hermosillo en Sonora, en donde las víctimas acudieron por un tratamiento homeopático del médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, de 65 años de edad.

De los afectados, una persona permanece hospitalizada en estado grave y dos más fueron dados de alta; se sabe que todas las víctimas recibieron los sueros vitaminados del mismo doctor quien prescribía, preparaba y administraba personalmente las mezclas intravenosas.

Fiscalía de Sonora investiga el caso de los sueros como posible homicidio

Tras darse a conocer una séptima víctima en el caso de los sueros vitaminados en una clínica, ahora la Fiscalía de Sonora investiga el caso como posibles homicidios por mala práctica médica.

Hasta el momento se sabe que la clínica fue verificada, cateada y clausurada por la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios debido a irregularidades en la preparación y manejo de los insumos.

Asimismo, se han asegurado expedientes clínicos, medicamentos, soluciones intravenosas y otros insumos para su análisis.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Sonora y la federación también participan en las pesquisas para determinar la causa exacta de las complicaciones, que podrían estar relacionadas con la formulación, contaminación o aplicación inadecuada de los sueros.