A mediodía del viernes 22 de mayo, en el Cereso de Ciudad Obregón, Sonora, se reportó una balacera que dejó a una persona muerta y al menos cinco heridos en el penal.

“SSPC informa que se registró una riña al interior del Cereso de Ciudad Obregón, situación que fue atendida de manera inmediata por autoridades de los tres órdenes de gobierno”. Gabinete de Seguridad

Los primeros reportes informaron que los hechos ocurrieron en el pabellón 3 del Cereso de Ciudad Obregón, donde se presentó una riña que fue controlada poco después.

Balacera en Cereso de Ciudad Obregón deja un muerto (Especial)

Riña en el Cereso de Ciudad Obregón dejó un muerto y cinco heridos; ya fue controlada

En un comunicado oficial, el Gabinete de Seguridad indicó que se activaron los protocolos correspondientes luego de registrarse una riña al interior del Cereso de Ciudad Obregón.

De manera inmediata, las corporaciones estatales, federales y municipales ingresaron para contener la situación y restablecer el orden al interior del centro penitenciario.

Como resultado de esta riña entre internos, se obtuvo el reporte preliminar de un muerto y cinco personas heridas, las cuales fueron atendidas por el personal de la Cruz Roja.

“Se brindó atención prehospitalaria y realizó los traslados correspondientes para su valoración médica”. Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad sostuvo que la situación se encuentra controlada y las autoridades mantienen presencia preventiva en el lugar, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Balacera en Cereso de Ciudad Obregón deja un muerto (Especial)

Lista de heridos por la balacera en el Cereso de Ciudad Obregón

De manera preliminar, se informa que los heridos por la balacera en el Cereso de Ciudad Obregón y que recibieron atención médica en el lugar, son:

Jesús Odorica Gil José Ángel García. Brayan Axel Rangel Casteñeda Luis Adrián Rivera López

Mientras que otros tres fueron trasladados a un hospital para recibir atención: