Fiscalía de Sonora busca al médico Jesús Maximiano acusado de homicidio culposo y negligencia médica tras administrar sueros vitaminados que causaron la muerte de seis personas en Hermosillo.

Gustavo Salas Chávez, fiscal general de Sonora (FGES), señaló que hasta el momento no cuentan con ningún reporte de que el médico Jesús Maximiano salió de México, al menos de manera legal.

El fiscal destacó que ya están realizando avisos a las fiscalías de otros estados y de Estados Unidos para su localización.

Fiscalía de Sonora buscan a Jesús Maximiano tras ser acusado por homicidio y negligencia médica

En conferencia de prensa, Gustavo Salas Chávez informó que la Fiscalía de Sonora mantiene abiertas ocho carpetas de investigación en contra del médico Jesús Maximiano por la aplicación de suero vitaminado.

Fiscalía de Sonora busca a Jesús Maximiano por homicidio y negligencia médica (@michelleriveraa / X )

Gustavo Salas Chávez especificó que Jesús Maximiano es buscado por los delitos de homicidio culposo y mala praxis médica, esto con la agravante por responsabilidad médica y técnica.

El médico ya cuenta con una orden de aprehensión para que sea presentado ante la autoridad jurisdiccional y que responda por los delitos en su contra.

Sobre la localización del médico, Gustavo Salas Chávez reveló que no hay reportes de que cruzó la frontera de manera legal, por lo que esperan detenerlo en las próximas horas.

Por su parte el gobernador Alfonso Durazo Montaño señaló que todas las corporaciones de seguridad se encuentran enfocadas en la localización de Jesús Maximiano.

Para la localización de Jesús Maximiano se ha solicitado el apoyo de fiscalías estatales, así como de autoridades del Gobierno de Estados Unidos.

Durante la madrugada de este martes, agentes estatales ejecutaron de manera simultánea tres diligencias de cateo en distintos domicilios de Hermosillo, derivados de datos de prueba de la investigación, con base en una orden de aprehensión otorgada por un juez penal.

Jesús Maximiano es vinculado a la muerte de seis personas por el suministro de sueros vitaminados

Jesús Maximiano, quién permanece prófugo, es señalado por la muerte de seis personas y la afectación en la salud de cuatro por el suministro de sueros vitaminados en una clínica en Hermosillo, Sonora.

Gustavo Salas Chávez destacó que las ocho carpetas de investigación abiertas no necesariamente tienen que ver con las muertes.

Sino que entre ellas se encuentran personas que sufrieron afectaciones o que acudieron a la clínica para recibir tratamientos.

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, informó que una de las posibles causas de muerte que se han identificado derivado de la aplicación de sueros es una contaminación bacteriana.

Esta posible causa aún es preliminar, por lo que esperan los análisis definitivos.

Y es que aun se encuentran analizando el contenido de los sueros debido que detectaron otras sustancias mezcladas.

La clínica en la que se realizaban los procedimientos ya se encuentra clausurada luego de las denuncias presentadas.