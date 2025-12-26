Gustavo Rómulo Salas Chávez es el fiscal general de Justicia del Estado de Sonora desde mayo de 2023, cargo al que fue designado por el Congreso local con respaldo unánime.

Su perfil destaca por una amplia experiencia en procuración de justicia a nivel federal, así como por haber ocupado posiciones estratégicas en el combate a la delincuencia organizada.

¿Quién es Gustavo Rómulo Salas Chávez?

Antes de asumir la Fiscalía de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez desarrolló gran parte de su carrera en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), donde fue titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Desde ese cargo participó en investigaciones de alto impacto nacional, entre ellas el caso Ayotzinapa y otros expedientes relacionados con crimen organizado.

Como fiscal de Sonora ha presentado informes anuales ante el Congreso estatal, subrayando la autonomía de la institución en la persecución de delitos. Entre los casos relevantes de su gestión se encuentran investigaciones vinculadas a hechos ocurridos en establecimientos comerciales como Waldo’s en Hermosillo, así como indagatorias relacionadas con corrupción de servidores públicos.

¿Qué edad tiene Gustavo Rómulo Salas Chávez?

Gustavo Rómulo Salas Chávez nació el 25 de julio de 1962 en la Ciudad de México, por lo que en 2025 tiene 63 años.

¿Gustavo Rómulo Salas Chávez tiene esposa?

El fiscal de Sonora mantiene su vida personal en privado, por lo que no se ha hecho pública información sobre su situación familiar o sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Gustavo Rómulo Salas Chávez?

Nacido el 25 de julio, Gustavo Rómulo Salas Chávez es Leo, signo de fuego asociado con liderazgo y determinación.

¿Gustavo Rómulo Salas Chávez tiene hijos?

No existe información pública sobre si Gustavo Rómulo Salas Chávez tiene hijos, ya que mantiene este aspecto de su vida en reserva.

¿Qué estudió Gustavo Rómulo Salas Chávez?

Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, ha complementado su formación con estudios de posgrado en Administración Pública y capacitación en criminología y seguridad pública.

¿En qué ha trabajado Gustavo Rómulo Salas Chávez?

A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos clave en instituciones de seguridad y justicia, entre los que destacan: