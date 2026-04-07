La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que realiza tres cateos simultáneos y activó alertas interestatales e internacionales para localizar y capturar a Jesús Maximiano, médico de 65 años vinculado a la muerte de 7 personas tras suministrarles un suero vitaminado.

Además de las 7 personas muertas por el suero vitaminado, se sabe que al menos hay cuatro más afectadas más por la aplicación de estos intravenosos en una clínica privada de Hermosillo.

Fiscalía de Sonora hace cateos por sueros vitaminados; activan alerta internacional por médico prófugo

A través de un comunicado oficial de la FGJES sobre el caso médico en Hermosillo de los sueros vitaminados, se reveló que se hicieron tres cateos simultáneos “con el objetivo de ubicar y detener al probable responsable con base en una orden de aprehensión otorgada por un juez penal”.

De acuerdo con el comunicado oficial, las víctimas presentaron complicaciones graves tras recibir los sueros vitaminados que fueron administradas el doctor Jesús Maximiano Verduzco Soto.

Comunicado de la FGJES sobre el caso de los sueros vitaminados (@fgjesonora / X )

Se sabe que Verduzco Soto ejerce desde 2004 y cuenta con formación en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y quien hasta el momento continúa prófugo, por lo que se activaron las alertas interestatales e internacionales.

Es por eso que las autoridades realizaron un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Jesús García, donde aseguraron

Medicamentos

Soluciones inyectables

Botellas con líquidos

Expedientes clínicos

Equipo de cómputo

Dispositivos de videograbación

Los indicios, incluyendo muestras de los sueros, fueron enviados a laboratorios especializados para determinar la causa exacta de las fallas orgánicas múltiples que provocaron los decesos.

La Secretaría de Salud de Sonora colabora en la investigación y mantiene análisis en curso para esclarecer si se trató de mala praxis, contaminación o irregularidades en la preparación de los sueros vitaminados, tratamientos que se han popularizado para supuestos beneficios de energía y bienestar.

Sin embargo, de manera preliminar, el secretario de Salud David Kershenobich, reveló durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 7 de abril, que la causa de muerte de los pacientes se debió a una sepsis bacteriana, con evidencia de glóbulos blancos elevados.