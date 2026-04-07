Un médico infectólogo señaló que Jesús Maximiano habría suministrado sueros vitaminados contaminados, lo que causaría la muerte de seis personas en Hermosillo, Sonora.

En entrevista con Gregorio Martínez, el Dr. Alejandro Macías explicó que es posible que Jesús Maximiano contaminara los sueros vitaminados al prepararlos de una forma clandestina.

Especialista dice que Jesús Maximiano habría suministrado sueros vitaminados contaminados

Tras la muerte de seis personas en Hermosillo, Alejandro Macías, médico infectólogo, dijo que la tragedia pudo deberse a la aplicación de sueros vitaminados presuntamente contaminados.

Equipos contaminados implicarían a médico en 6 muertes por suero vitaminado (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

El especialista sospecha que el suero estaba contaminado con alguna bacteria, hongo o toxina, debido a que el médico preparaba las mezclas de manera “casera”, manipulando y combinando distintos componentes.

A pesar de contar con títulos y un sitio regulado, el Dr. Alejandro Macías mencionó que la práctica de suministrar sueros vitaminados es una charlatanería y un riesgo innecesario al que muchos se someten.

Asimismo, advierte que el uso de estos sueros responde a una “cultura perniciosa” basada en el pensamiento mágico, ya que las vitaminas administradas de esta forma no ofrecen beneficios reales.