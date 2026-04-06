Jesús Maximiano Verduzco Soto es el médico relacionado con muertes por la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo, Sonora.

El caso investigado por la Fiscalía General del Estado de Sonora señala que al menos 6 personas han muerto producto de la aplicación intravenosa de los sueros que suministraba el médico cirujano.

Te contamos todo lo que sabemos sobre el médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, como:

¿Quién es Jesús Maximiano Verduzco Soto?

¿Cuántos años tiene Jesús Maximiano Verduzco Soto?

¿Cuál es el signo zodiacal de Jesús Maximiano Verduzco Soto?

¿Jesús Maximiano Verduzco Soto tiene esposa?

¿Jesús Maximiano Verduzco Soto tiene hijos?

¿Qué estudió Jesús Maximiano Verduzco Soto?

¿Cuál es la trayectoria de Jesús Maximiano Verduzco Soto? y más

¿Quién es Jesús Maximiano Verduzco Soto?

Jesús Maximiano Verduzco Soto es un médico cirujano que ejerce desde hace más de 35 años dicha profesión.

Según la información proporcionada por su perfil en la plataforma Multiestetica.mx, el doctor ofrecía sobre todo tratamientos estéticos y cirugía plástica.

¿Cuántos años tiene Jesús Maximiano Verduzco Soto?

De acuerdo con la información revelada hasta el momento, el médico cirujano Jesús Maximiano Verduzco Soto tiene 65 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Jesús Maximiano Verduzco Soto?

Se desconoce el signo zodiacal bajo el que nació Jesús Maximiano Verduzco Soto, ya que no se conoce su fecha de cumpleaños.

¿Jesús Maximiano Verduzco Soto tiene esposa?

La información sobre la vida personal del médico Jesús Maximiano Verduzco Soto es privada, por lo que se desconoce si tiene o no esposa.

¿Jesús Maximiano Verduzco Soto tiene hijos?

De la misma manera, se desconoce si el médico cirujano tiene o no hijos.

¿Qué estudió Jesús Maximiano Verduzco Soto?

Jesús Maximiano Verduzco Soto se licenció como Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Jalisco; su cédula profesional fue emitida en 1990.

No hay registros en el Registro Nacional de Profesionistas de alguna otra especialidad.

¿Cuál es la trayectoria de Jesús Maximiano Verduzco Soto?

Jesús Maximiano Verduzco Soto es un médico cirujano que operaba de manera privada la clínica Medicina Biológica Regenerativa Celular.

Esta Clínica contaba con todos los permisos legales para su operación desde 2004, en la que ofrecía atención médica para especialidades como:

medicina general

medicina estética

medicina biológica

tratamientos metabólicos

liposucción

hilos tensores

homotoxicología

Investigan a Jesús Maximiano Verduzco Soto por las muertes relacionadas con sueros vitaminados

Jesús Maximiano Verduzco Soto es investigado por la Fiscalía de Sonora luego de que se registraran 6 muertes por la aplicación de sueros vitaminados de manera intravenosa en su clínica.

Las víctimas identificadas hasta el momento son:

Jesús Héctor de 63 años

Sebastián, hijo de Jesús Héctor, de 29 años

Dinora Ontiveros de 40 años

Catalina Figueroa de 38 años

Said Alberto Castro de 22 años

Asimismo, se tienen 9 posibles casos relacionados con estos sueros vitaminados; la clínica fue clausurada el pasado 1 de abril.

Cabe señalar que la Secretaría de Salud del Estado tomó muestras de tejido de las víctimas mortales para el análisis del daño celular provocada por los sueros.