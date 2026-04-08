La Fiscalía de Sonora emitió una alerta internacional para detener a Jesús Maximiano, médico señalado por suministrar los sueros vitaminados que han causado la muerte de 8 personas.

“Se han emitido alertas de búsqueda a nivel nacional a través de las fiscalías del país, así como notificaciones a autoridades de los Estados Unidos” Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora

Según informó Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora, el presunto responsable acumula 8 carpetas de investigación en curso, relacionadas tanto con personas muertas como con afectados que lograron recuperarse.

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Jesús Maximiano es buscado por el delito de homicidio culposo

La Fiscalía de Sonora informó que siguen avanzando las investigaciones para capturar al médico, por lo que han emitido alertas internacionales e interestatales para impedir que salga del país.

La principal línea de investigación apunta a una mala praxis médica, por lo que el gobernador Alfonso Durazo indicó que las autoridades buscarían detener a Jesús Maximiano por el delito de homicidio culposo.

“Lo estamos buscando por homicidio culposo, por una mala praxis médica, y por supuesto que también configura una agravante por la responsabilidad médica y técnica” Gobierno de Sonora

Para su localización, se ha solicitado el apoyo de fiscalías estatales y del gobierno de Estados Unidos; según ha dicho el fiscal de Sonora, hasta el momento no existe registro de que el médico haya salido de territorio mexicano.

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Jesús Maximiano no tenía especialidad en homeopatía pese a consultorio homeopático

Se sabe que Jesús Maximiano, de 65 años, tiene un título como médico cirujano expedido por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con cédula profesional vigente.

Sin embargo, la Secretaría de Salud Federal confirmó que no posee especialidad en homeopatía, pese a haber presentado su clínica como un consultorio homeopático.