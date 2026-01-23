Ricardo Salinas Pliego se mostró armado en redes sociales en el marco del fin del plazo para que pague su deuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, el empresario tenía 5 días para liquidar su deuda o presentarse para mostrar la intención de pago, de acuerdo con lo establecido por la ley.

De no hacerlo, las empresas de Ricardo Salinas Pliego con adeudos podrían pasar a un proceso de embargo.

“Veremos si se animan”, reta Salinas Pliego al SAT a embargar sus empresas

Ricardo Salinas Pliego compartió en redes sociales una fotografía dentro de una oficina donde se le ve sonriente, sosteniendo un arma a la altura de la cintura y una gorra con las siglas del Movimiento Anticrimen, Anticorrupción y Ciudadano (MAAC), iniciado por él.

Junto con la imagen, el empresario aseguró que “vamos a seguir dando la batalla cultural por un mejor México”.

Esto en el último de los 5 días que tenía su grupo empresarial para presentarse ante el SAT para acordar el pago de los 51 mil millones de pesos que adeuda por concepto de impuestos.

La imagen provocó cuestionamientos, donde usuarios cuestionaron si en realidad sus empresas serán embargadas este viernes 23 de enero.

“Veremos si se animan…¿usted qué apuesta?” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego (Ricardo Salinas Pliego/ X)

¿El SAT va a embargar a Ricardo Salinas Pliego?

El SAT informó a Ricardo Salinas Pliego, así como a todos los deudores fiscales su plazo para presentarse y mostrar intención de pago.

El titular del SAT señaló que el plazo de 5 días que establece la ley del empresario fue del 19 al 23 de enero.

De presentarse, Ricardo Salinas Pliego tenía la opción de aceptar liquidar la deuda de manera voluntaria y acceder a una reducción del monto total, 51 mil millones de pesos, de hasta el 39%.

Si no se concreta el pago o un acuerdo de pago en dicho plazo, el SAT puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE).

Esto significa que puede iniciar con el embargo de: