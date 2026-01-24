Ricardo Salinas Pliego deja en claro cuál es su postura frente a los partidos políticos en México rumbo a las elecciones presidenciales del 2030.

Ricardo Salinas Pliego deja en claro su postura frente a los partidos políticos en México

Salinas Pliego aclara su postura frente a los partidos políticos en México (@RicardoBSalinas / X )

“¡Pero qué tercos son con querer acercarme a los partidos! Ya les dije que NO. Dejen de insistir con esa narrativa. Lo que buscan es hacerle el juego al oficialismo y meterme en la misma bolsa que a los políticos de antes. NO, NO y NO” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego se posiciona como el perfil favorito para encabezar la candidatura del PAN

La posición de Ricardo Salinas Pliego sobre los partidos políticos en México, llegó luego de que se viralizó una encuesta donde lo colocaban como el principal candidato del PAN en su búsqueda de la Presidencia en los comicios de 2030 .

De acuerdo con la medición presentada por GobernArte en su reporte “Prospectiva Presidencial 2030”, Ricardo Salinas Pliego se posiciona como el perfil favorito para encabezar la candidatura del PAN.

Ricardo Salinas Pliego obtuvo un sólido 29.1% de las menciones, logrando una ventaja considerable sobre los cuadros tradicionales del partido.

En un segundo lugar se ubica Ricardo Anaya, quien cuenta con un 22.5% de la preferencia.

Seguido por la senadora Lilly Téllez con un 13.5%.

La lista se completa con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, con el 9.8%.

Yla gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, quien alcanza el 8.4% de la intención de voto.