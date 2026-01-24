Ricardo Salinas Pliego presumió un viaje en helicóptero justo en la fecha límite con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Y es que según la información difundida por el propio titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, el empresario Salinas Pliego tenía hasta el viernes 23 de enero para liquidar su deuda o demostrar que existía de su parte una intención de pago.

Salinas Pliego presume viaje en helicóptero en fecha límite con el SAT

A través de sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego presumió un viaje en helicóptero que realizó durante la tarde del jueves 22 de enero.

El empresario manifestó que, después de una lluvia registrada en la Ciudad de México (CDMX), tomó la decisión de salir de su oficina y regresar a casa a bordo de su nuevo helicóptero Leonardo AW139.

Fue a principios de enero de 2026, cuando Salinas Pliego compartió la adquisición de dicha aeronave de origen italiano, valuada en más de 280 millones de pesos.

Según señaló, “ya merecía unas vacaciones”, por lo que se iría al Caribe junto a su familia durante este fin de semana

De no hacerlo, las empresas de Ricardo Salinas Pliego con adeudos podrían pasar a un proceso de embargo.