De acuerdo con medios, Grupo Salinas mantiene negociaciones con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) respecto a la deuda fiscal millonaria atribuida al empresario Ricardo Salinas Pliego.

El pasado 23 de enero venció el plazo otorgado por el Gobierno federal para que el empresario liquidara un adeudo fiscal por 51 mil millones de pesos; sin embargo, el pago no se concretó dentro del periodo establecido.

Según los reportes periodísticos, aún se mantienen mesas de diálogo entre representantes de Grupo Salinas y autoridades del SAT, lo que habría retrasado la definición sobre el cumplimiento del pago.

Sin fecha definida para el pago de la deuda fiscal de Ricardo Salinas Pliego

Hasta el momento, Sin Embargo no ha precisado el avance ni las condiciones actuales de las negociaciones de Grupo Salinas, por lo que se desconoce cuándo podría establecerse un nuevo plazo para el pago de los adeudos fiscales.

Aunque el medio asegura que dos fuentes confirmaron la existencia de las negociaciones, tampoco se ha informado si la deuda podría acceder a algún tipo de descuento, como el que originalmente contemplaba el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT.

Dicho esquema planteaba un descuento de hasta 39% del monto total, siempre y cuando el adeudo fuera cubierto dentro del plazo que marca la ley.

Grupo Salinas y Salinas Pliego no se han pronunciado públicamente por negociaciones con el SAT

Ni Grupo Salinas ni Ricardo Salinas Pliego han emitido hasta ahora una postura pública sobre las presuntas negociaciones con el SAT, por lo que no se ha confirmado oficialmente si el proceso continuará más allá de este 25 de enero o si podría prolongarse.

Mientras tanto, en redes sociales, el empresario ha mantenido una postura crítica hacia el gobierno de México.

Además de compartir actividades personales y profesionales, como su participación en una entrevista para el programa Ventaneando, así como publicaciones relacionadas con sus vacaciones.